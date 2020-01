Volksbank Eutin : Volksbank Eutin investiert in Ahrensbök

Für 600.000 Euro modernisiert die Genossenschaftsbank die Geschäftsstelle. Vorstand äußert sich am Rande zu Brexit und Schweinepest.

Avatar_shz von Juliane Kahlke

17. Januar 2020, 17:54 Uhr

Eutin/Scharbeutz | Die Volksbank Eutin will den Kontakt zu ihren Kunden halten. Deshalb investiert die Genossenschaftsbank 600.000 Euro in ihre Filiale Ahrensbök. Die Geschäftsstelle Plöner Straße 10 werde seit dieser Woche komplett renoviert. „Wir schaffen für unsere Kunden eine moderne Filiale mit diskreten Beratungsplätzen und neuester Technik.“

Am Rande des Pressegespräches wurde Patrick Gütschow zum Einfluss des Brexit (des Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union) auf die wirtschaftliche Situation für ihre Kunden gefragt. Der Brexit stelle kein Problem dar. Aber sobald das erste Schwein mit Schweinepest in der Region gefunden werde, beeinflusse das die Geschäfte. Dann müssten Landwirte der Umgebung all ihre Erzeugnisse vernichten. Inzwischen steige ihr Interesse an den Versicherungen der Bank, um sich finanziell abzusichern.