Eutin : Volker Tiemann gibt im Ostholstein-Museum Einblick in seine Kunst

Der Kieler Bildhauer führt Interessierte durch seine Ausstellung.

02. Januar 2020, 14:27 Uhr

Eutin | Seine Werke sind ernste Kunst, verpackt mit einem Augenzwinkern:

In den Wintermonaten zeigt das Ostholstein-Museum eine repräsentative Auswahl an Skulpturen, Wandobjekten, Lackstücken und Zeichnungen von Volker Tiemann. Der Kieler Bildhauer führt Interessierte am kommenden Sonntag, 5. Januar, um 11.30 Uhr durch die Sonderausstellung „Skulptur und Text – Und wo ist eigentlich Bernd?“, die im Erdgeschoss des Ostholstein-Museums Einblick in sein kreatives Schaffen gibt.

Bei dem Rundgang durch die Ausstellung wird Tiemann im Rahmen eines Künstlergesprächs anhand von ausgewählten Arbeiten die Besonderheiten in seinem bildhauerischen Werk vorstellen, die Herangehensweise an ein Thema und dessen Umsetzung sowie seine künstlerischen Intentionen erläutern.

Seine unkonventionellen Skulpturen, die stets aus dem Grundmaterial Holz gefertigt sind, lösen beim Betrachter Staunen und Verwunderung aus, werden die Dinge des täglichen Lebens doch in seiner Präsentationsform mit heiterer Gelassenheit selbst in Frage gestellt – immer mit Humor, immer aber auch mit ganzem Ernst, so Museumsleiterin Dr. Julia Hümme. Dies gelinge Tiemann, indem er die dargestellten Gegenstände in neue Relationen setzt, indem er Größenverhältnisse ändert, Funktionen auflöst und unumstößliche Tatsachen mittels des Objekts negiert. Die auf den ersten Blick suggerierte Einfachheit des Objekts offenbare dabei erst nach und nach die inhaltliche Vielschichtigkeit des Dargestellten und versetzt den Betrachter in ein Wechselspiel von Erwartung, Irritation und veränderter Wahrnehmung. „Auf diese Weise erschafft Tiemann in seinen skulpturalen Arbeiten eine neue, künstlerische Wirklichkeit“, so Hümme.

Der Eintritt kostet sechs Euro. Weitere Infos gibt es unter www.oh-museum.de.