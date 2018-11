Eutin : Volker Kauder zu Religionsfreiheit und Christenverfolgung

Der vor kurzem abgewählte Chef der Unions-fraktion im Bundestag spricht in der St.-Michaelis-Kirche in Eutin.

von Alexander Steenbeck

11. November 2018, 06:30 Uhr

„Das Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit und der Einsatz für verfolgte Christen“, so lautet die Überschrift eines Vortrags, den der CDU-Politiker Volker Kauder am Mittwoch, 14. November in St. Michaelis in Eutin halten wird. Beginn ist um 18 Uhr. Kauder, der vor kurzem sein Amt als Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag in einer Kampfabstimmung verlor, ist für seinen engagierten Einsatz für verfolgte Christen bekannt. Dafür zeichnete ihn Papst Franziskus 2014 mit dem Päpstlichen Gregoriusorden aus. Der Christdemokrat hat ein Buch unter dem Titel „Verfolgte Christen – Einsatz für die Religionsfreiheit“ herausgegeben.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zu Rückfragen und zur Diskussion mit dem Referenten. Es folgt ein Podiumsgespräch, das die Situation verfolgter oder bedrängter Christen weltweit in den Blick nimmt, etwa in Ägypten, dem Irak oder auch in Indien.

Auf dem Podium diskutieren Oberkirchenrätin Sabine Dreßler, Referentin für Menschenrechte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), und Jens Fischer, Referent für Öffentlichkeitsarbeit des Vereins Open Doors Deutschland, einer Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Dritter Gesprächsteilnehmer des Podiums ist Dr. habil. Klaus Schäfer, Direktor des Zentrums für Mission und Ökumene der Nordkirche.

Die Veranstaltung findet im Auftrag des Kirchenkreisrats des Kirchenkreises Ostholstein statt. Sie soll die Frage klären, wie wir als Bürger, Christen und Kirche Verfolgten konkret helfen können und wie das Menschenrecht auf Religionsfreiheit international besser durchgesetzt werden kann.