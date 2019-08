Klingberg : Vokalkünstler in der Geroldkirche

Das junge A-cappella-Quartett „Baff“ ist am Sonnabend in Klingberg zu Gast.

21. August 2019, 09:07 Uhr

Klingberg | Das junge A-cappella-Quartett „Baff“ ist am Sonnabend, 24. August, ab 19.30 Uhr in der Geroldkirche in Klingberg zu Gast. In überwiegend deutschen Texten singen Maj Hansen (Lübeck), Lilly Ketelsen, Jonathan Mummert (beide Leipzig) und Maximilian Kleinert (Berlin) von Alltagsgeschichten, lustigen und traurigen Momenten. Dröhnende Dubstep-Bässe treffen auf klassische Töne, nachdenkliche Texte auf musikalische Traumlandschaften und sanfte Balladen auf swingenden Jazz. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.