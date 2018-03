Vogthaus: Langes Warten verärgert

von Constanze Emde

17. März 2018, 00:41 Uhr

Noch kann der außerschulische Lernort nicht so bespielt werden, wie es die Bürgerstiftung Ostholstein und andere Akteure gern hätten. Der Grund: Die Sanierung lässt trotz vorliegendem Förderbescheid des Landes (seit September) auf sich warten. „Wir sind der Stiftung Schloss Eutin dankbar, das wir als Notlösung das Neuholländerhaus nutzen dürfen, aber wir wünschen uns, dass es endlich losgeht“, sagt Jens-Uwe Teichert vom Vorstand der Bürgerstiftung. Das denkmalgeschützte Vogthaus sollte eigentlich längst fertig sein, der langersehnte Förderbescheid liege seit September im Bauamt, wissen die Stiftungsmitglieder. Das Problem sei aus ihrer Sicht nicht nur die Zeit, die verloren gehe, sondern auch die Kostensteigerung. „Es müssen neue Kostenvoranschläge gemacht werden, die alten haben keine Gültigkeit mehr. Alles muss neu ausgeschrieben werden.“ Das seien am Ende auch Steuergelder. Bisher ist das Vogthaus im Maßnahmenplan der Stadt mit 723 870 Euro beziffert. Da die Stiftung nicht Bauherr sei, könne sie auch keinen Druck machen, was den Start der Sanierung angehe. Aus dem Rathaus hieß es dazu gestern auf Nachfrage, dass sich das Genehmigungsverfahren verzögert habe, weil Änderungen im barrierefreien Außengelände vorgenommen wurden. „Der Bewilligungsbescheid musste noch mit unseren Ausschreibungsergebnissen abgeglichen werden. Wir stehen mit dem Planer in engem Kontakt. Das Projekt wird jetzt zügig starten“, teilte Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt mit.