Eutin : Vogel-Schau am Wochenende in der Sieverthalle

Geflügelzuchtverein Eutin von 1874 ist erneut Ausrichter der Kreisverbandsschau des Kreises Lübeck und Ostholstein.

von Alexander Steenbeck

16. Oktober 2020, 11:02 Uhr

Eutin | Der Geflügelzuchtverein Eutin von 1874 ist erneut Ausrichter der Kreisverbandsschau des Kreises Lübeck und Ostholstein. Die 1. Vorsitzende Anja Nagel freut sich über die gute Beteiligung an dieser Ausstellung. „Die aufwendigen Vorbereitungen mit Erstellen eines Hygiene-Konzeptes und deren Auflagen haben sich gelohnt“, so Nagel. Vom 17. Oktober bis 18. Oktober zeigen die Aussteller in der Tiefgarage der Hans-Heinrich-Sieverthalle in der Holstenstraße ihre Tiere. Die Schau ist am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Kinder haben wie immer freien Eintritt. Auch bei dieser Veranstaltung gilt die Einhaltung der Hygienevorschriften.