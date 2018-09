Völlig von der Rolle

Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein: Eutin 08 geht in der zweiten Halbzeit gegen Eichede 2:5(2:2) unter

von Harald Klipp

23. September 2018, 22:12 Uhr

So lange die Sonne zwischen den grauen Wolken hervorguckte, war die Welt für die Fußballer von Eutin 08 noch in Ordnung. Doch als sich die Wolken in den Vordergrund schoben, verloren die Eutiner gegen den SV Eichede den Überblick und verloren trotz einer 2:0-Führung ebenso deutlich wie verdient mit 2:5(2:2) Toren.

Die Gastgeber beeindruckten – wie meistens in dieser Saison – mit einer offensiv starken Anfangsphase, die dieses Mal eine gute halbe Stunde dauerte, in der Christian Rave und Rasmus Tobinski für eine 2:0-Führung sorgten. Beide Mannschaften waren mit großen Sorgen in die Saison gestartet, mussten einen Neuaufbau verkraften. Während die Eutiner Probleme nach dieser enttäuschenden Partie noch größer geworden sein dürften, haben die Stormarner zumindest vorerst die grauen Wolken von ihrem sportlichen Horizont vertrieben.

Dabei brannte es bereits in der dritten Minute lichterloh im Strafraum der Gäste, Kevin Hübner hatte bei einem schnellen Vorstoß auf dem linken Flügel den Ball flach vor das Eicheder Tor gepasst, Jonathan Stoever konnte die Situation gerade noch auf Kosten einer Ecke bereinigen, ehe Rave an den Ball kommen konnte. Auf der anderen Seite prüfte Jendrik Marvin Brügmann den Eutiner Torwart Nicolas Wulf, der mit einer sehenswerten Parade den frühen Rückstand verhinderte (8.). Zwei Minuten später krachte der Ball an den rechten Pfosten, als Sebastian Witt nach Vorarbeit von Thies Borchardt abgezogen hatte (10.). Die Eicheder hielten dagegen, verfehlten mit einem 18-Meter-Freistoß knapp das Ziel (15.) und prüften durch einen Brügmann-Kopfball erneut den Eutiner Schlussmann.

Doch dann beeindruckte ein Eutiner Doppelschlag die Gäste. Zuerst wurde Rave gefoult, nachdem er den Ball ans Lattenkreuz geschossen hatte und drauf und dran war, den Abpraller zu versenken. Für seinen regelwidrigen Einsatz zeigte Schiedsrichter Henning Deeg dem Eicheder Bennet Zaske die Gelbe Karte und entschied auf Elfmeter, den Christian Rave gewohnt souverän versenkte (20.). Und es kam zunächst noch besser für Eutin 08: Florian Ziehmer spazierte nach einem langen Pass durchs Mittelfeld, narrte Zaske und bediente mit einem klugen Querpass Rasmus Tobinski, der den Ball mühelos zum 2:0 einschob (23.).

Die Sonne verschwand hinter dem grauen Wolkenvorhang, Regen setzte ein – und der Eutiner Spielfluss wurde weggespült. Jendrik Marvin Bruegmann, der nach einem Eckball vollkommen unbedrängt zum Kopfball kam (30.), und der überragende Evgenij Bieche, der entschlossen nachsetzte (35.), besorgten den 2:2-Ausgleich.

Und es kam für Eutin 08 noch dicker: Zwei Minuten nach der Pause markierte Torge Maltzahn das 3:2 für den SV Eichede. Bei den Eutinern signalisierte die Körpersprache Rat- und Mutlosigkeit. Die Eicheder, die auch sehr schwer in die Obeligasaison gestartet waren, spielten immer freier auf, während sich die Gastgeber aufgaben. Bieche (56.) und Hendrik Wurr (67.) schraubten das Ergebnis auf 5:2.

„Nach 2:36 Minuten machen wir den Fehler zum 2:3. Das tut weh! Irgendwann muss es aufhören, dass die Dinge gegen uns laufen“, sagte der Eutiner Trainer Lars Callsen frustriert. Die Eicheder nutzten den erfolgreichen Nachmittag als Vorspiel für ihren Mannschaftsabend, mit dem sie den Zusammenhalt stärken wollten. Trainer Christian Jürss meinte: „Wir haben heute konsequent versucht, unser Spiel durchzubekommen und unsere Tore erarbeitet. Man hat meiner Mannschaft den Siegeswillen angemerkt.“