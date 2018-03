Visionen für Eutiner Straße Am Rosengarten

von Constanze Emde

29. März 2018, 00:04 Uhr

Nach dem Bürgerforum am Dienstagabend entwickelten Eutins Kreative ihre Vision (rechts) für die Straße Am Rosengarten, in der Flanieren im Vordergrund steht, Außengastronomie und Grün sollen der Straße ein anderes Gesicht verleihen. Den Ist-Zustand zeigt unser Foto links: parkende und fahrende Autos. Nicht nur Geschäftsleute wünschen sich eine Veränderung der Straße zur gezeichneten Variante, das wurde einmal mehr in der Diskussion am Dienstagabend deutlich – und auch die Politik scheint von maximal drei Parkplätzen überzeugt. Seite 9