Malente : Viertklässler sind jetzt „sattelfest“

An der Malenter Grundschule fand am Mittwoch der Auftakt der Aktion „Sattelfest“ der Landesverkehrswacht statt. 66 Schüler bestanden die Fahrradprüfung, anschließend ging es um den "toten Winkel".

von Bernd Schröder

26. September 2018, 12:59 Uhr

Damit hatte Maik nicht gerechnet: „Du guckst in den Spiegel und siehst nichts“, staunte der Elfjährige aus der 4b. Und seine Klassenkameradin Nika Mie (9) wunderte sich: „Wo ist meine Klasse?“ Die beiden Schüler gehören zu 66 Viertklässlern der Grundschule Malente, die am Mittwoch die Fahrradprüfung abgelegt haben. Im Anschluss fand die Aktion „Pass auf: toter Winkel“ statt. Dabei stellten sich ganze Schulklassen so neben ein großes Löschfahrzeug der Malenter Feuerwehr, dass sie vom Fahrersitz aus nicht mehr zu sehen waren – weder im großen Außenspiegel noch beim Blick durch das Seitenfenster. Von diesen schwierigen Sichtverhältnissen überzeugten sich nacheinander alle Schüler.

Die Prüfung für den Fahrradführerschein an der Malenter Schule war zugleich Auftakt der landesweiten Aktion „Sattelfest“ der Landesverkehrswacht Schleswig-Holstein. „Jedes Jahr legen rund 26 000 Schüler aller vierten Klassen an schleswig-holsteinischen Grundschulen eine theoretische und fahrpraktische Ausbildung für den sogenannten Fahrradführerschein ab“, erklärte Elisabeth Pier, geschäftsführende Vizepräsidentin der Landesverkehrswacht.

In den vergangenen Wochen hatten die Schüler auf den Straßen um die Grundschule bereits kräftig geübt. Gestern nahm Heike Schmidt, Verkehrslehrerin der Polizeidirektion Lübeck, die Theorie- und Praxisprüfung ab und nahm die Fahrräder unter die Lupe. „Alle Schüler haben bestanden“, verkündete Schulleiter Uwe Borchers nach der Auswertung. Im Anschluss erhielten die jungen Radler ihre Fahrradführerscheine.

„Jetzt sind alle Schülerinnen und Schüler fit“, sich mit dem Fahrrad im Verkehr zu bewegen“, sagte Elisabeth Pier. Schulleiter Borchers hofft, dass die Eltern ihre Kinder das auch zutrauen: „Es wäre schön, wenn die Eltern auch den Mut entwickeln, ihre Kinder in den bekannten Räumen loszulassen“, warb Borchers. Dies sei wichtig, damit sich auch die Fahrtüchtigkeit der Kinder entwickele.

Die Aktion „Sattelfest“ wird vom Landesverkehrsministerium gefördert. Finanzieller Hauptträger für das Prüfungsmaterial wie Prüfbögen, Ausweise und Aufkleber ist die Versicherung Provinizial. Polizeibeamte nehmen die Prüfungen ab.

Beweggrund aller Partner sei das hohe Unfallrisiko Rad fahrender Kinder, erklärte Landesverkehrswacht-Präsident Dietmar Benz. Im vergangenen Jahr seien 631 radfahrende Kinder verunglückt, 46 mehr als im Vorjahr. „Diese Zahlen betonen die Notwendigkeit einer guten Radfahrausbildung in den vierten Klassen“, sagte Benz. Das deckt sich mit den Beobachtungen von Bürgermeisterin Tanja Rönck. „Wenn ich sehe, wie einigen Kinder Rad fahren, ist das mehr als notwendig“, erklärte sie. Viele Kinder seien gedanklich gar nicht im Verkehr. Da werde etwa am Ende des Radwegs einfach auf die Straße gewechselt, ohne sich umzuschauen. Davor sind die Viertklässler der Malenter Grundschule jetzt hoffentlich gefeit.