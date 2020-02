Viertklässler anmelden für die weiterführenden Schulen

von Michael Kuhr

27. Januar 2020, 13:25 Uhr

Plön | Die weiterführenden Schulen in Plön – die Gemeinschaftsschule am Schiffsthal und das Gymnasium Schloss Plön – haben Anmeldetermine für die Kinder bekanntgegeben, die in die 5. Klasse eingeschult werden sollen. Das teilte Anne Paulsen, Direktorin des Gymnasiums, mit.

Die Gemeinschaftsschule informiert am Dienstag, 18. Februar, um 18 Uhr in der Aula am Schiffsthal über Arbeitsweise, Ziele und Anforderungen der Orientierungsstufe. Die Schüler sind hierzu auch eingeladen.

Beratungsgespräche nach der Orientierungsstufenverordnung finden nach vorheriger Vereinbarung (Tel. 04522/2968) in der Gemeinschaftsschule Plön statt. Zum Beratungsgespräch sind Halbjahreszeugnis und – soweit vorhanden – aktueller Lernplan mitzubringen. Anmeldungen sind danach vom 24. Februar bis 4. März von 8 bis 13 Uhr außer Samstag und Sonntag möglich. Zur Anmeldung sind Geburtsurkunde, Schulübergangsempfehlung, Halbjahreszeugnis, soweit vorhanden Lernplan, Anmeldeschein sowie gegebenenfalls die Legasthenie-Bescheinigung mitzubringen.

Das Gymnasium Schloss Plön informiert am Mittwoch, 12. Februar, ab 18 Uhr in der Neuen Aula über Arbeitsweise, Ziele und Anforderungen der Orientierungsstufe. Zu dieser Veranstaltung sind sowohl Eltern als auch Grundschüler eingeladen, da parallel zur Information der Eltern in einem Rahmenprogramm die Schüler die Schule und pädagogische Schwerpunkte kennenlernen können.

Beratungsgespräche nach der Orientierungsstufenverordnung finden nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 04522/7418-0) ab 13. Februar statt. Anmeldungen sind von Montag, 24. Februar, bis Mittwoch, 4. März, von 7.30 bis 13 Uhr oder Donnerstag, 27. Februar, von 7.30 bis 16 Uhr möglich. Am Freitag, dem 28. Februar, ist das

Büro nur bis um 12.30 Uhr besetzt.

Zum Beratungsgespräch sind mitzubringen: Halbjahreszeugnis und Entwicklungsbericht, aktueller Lernplan, wenn vorhanden, ebenso Geburtsurkunde, Halbjahreszeugnis, Schulübergangsempfehlung und, soweit vorhanden, der Anmeldeschein sowie gegebenenfalls Legasthenie-Bescheinigung und eine Erklärung zur Sorgeberechtigung bei getrennt lebenden Eltern.