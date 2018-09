Vierter Sieg im vierten Spiel

Handball-Landesliga: HSG Holsteinische Schweiz gewinnt gegen Büdelsdorf

von Harald Klipp

30. September 2018, 22:18 Uhr

Die Landesliga-Handballer der HSG Holsteinische Schweiz haben auch ihr viertes Saisonspiel gewonnen. Ihnen gelang gegen den Büdelsdorfer TSV ein deutlicher 30:14(12:4)-Sieg.

Nur bis zum 2:2 (8.) konnte der Gast mithalten. Dann setzte sich die spielerische Überlegenheit der Gastgeber durch. „Besonders im Angriff haben wir häufig die richtige Entscheidung getroffen“, sagte HSG-Trainer Stefan Risch, dessen Mannschaft sich beim 6:2 (14.) erstmals erwähnenswert absetzte. Die Rote Karte gegen Simon Grage nach nur 16 Minuten konnten die Holsteiner verkraften. Die Deckung stand sehr konzentriert, ließ kaum freie Würfe der Büdelsdorfer zu. Dazu hielt Marek Malzahn im Eutiner Tor stark. So war die Pausenführung von acht Toren absolut verdient.

Auch nach der Pause hielt die HSG Holsteinische Schweiz, die in Leon Risch ihren Haupttorschützen hatte, die Konzentration hoch. Eine weiterhin stabile Deckung sorgte für einfache Ballgewinne und Gegenstoßtore. Das Risch-Team baute seine Führung immer weiter aus. Der TSV, der vor der Begegnung ein ausgeglichenes Punktekonto hatte, war chancenlos. In der mit weit über 100 Zuschauern gut gefüllten Eutiner Sievert-Halle sah Risch am Freitagabend eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Nach den Herbstferien geht es für die HSG-Handballer erst Ende Oktober weiter. „Wir hoffen, dass die Verletzten Fynn Sager und Benjamin Path nach der Pause wieder zum Team stoßen“, sagte Stefan Risch. Länger muss er auf Kapitän Martin Fürst verzichten. Der Linkshänder laboriert weiter an einer Ellenbogenverletzung und wird der HSG noch einige Zeit fehlen. Zum Saisonstart sagte Risch: „Wir sind natürlich sehr froh, dass wir mit 8:0 Punkten als Tabellenzweiter in die Herbstferien gehen.“

Die HSG Holsteinische Schweiz spielte mit den Torhütern Marek Malzahn und Tim Schneider sowie Leon Risch (8/2), Falko Degner (6), Till Hans Dummer, Kevin Kutz (je 5), Florian Brandt, Hannes Grunwald (je 2), Jan Kunert, Fabian Buck (je 1), Steffen Engelbrecht, Simon Grage.