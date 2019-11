Plön : Vier Verletzte bei Unfall auf B 76

Haltesignal übersehen – Opel und Polo stoßen zusammen, ein Fahrzeug bleibt auf dem Dach liegen.

von Alexander Steenbeck

14. November 2019, 13:36 Uhr

Plön | Auf der Bundesstraße 76 kam es Mittwochnachmittag im Plöner Stadtgebiet zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Nach Angaben von Zeugen missachtete eine 60 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo gegen 15.55 Uhr die für sie „rot“ anzeigende Ampel an der Kreuzung B76/Rodomstorstraße. In diesem Moment überquerte ein 48-Jähriger mit seinem Opel Zafira die Kreuzung, so dass dieser vom VW erfasst wurde. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Opel und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 48-Jährige und sein vierjähriger Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 60-Jährige und ihre 24 Jahre Beifahrerin erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Die 24-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die B 76 musste kurzzeitig gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt 10.000 Euro. Neben Beamten des Plöner Reviers waren ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr Plön eingesetzt.