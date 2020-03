Eutin : Vier Verletzte bei Feuer in Ferdinand-Tönnies-Straße

Eine Mutter und drei Kinder erlitten Schnittwunden und Rauchgasvergiftungen. 22 Menschen retteten sich ins Freie.

von Michael Kuhr

31. März 2020, 09:53 Uhr

Eutin | Vier Menschen sind am Dienstagmorgen bei einem Wohnungsbrand in der Ferdinand-Tönnies-Straße leicht verletzt worden. Eine Mutter und drei Kinder wurden mit Schnittverletzungen und Rauchgasvergiftungen in die Eutiner Sana-Klinik eingeliefert. 22 weitere Bewohner, die zum Ausbruch des Feuers in ihren Wohnungen des Mehrfamilienhauses waren, retteten sich ins Freie. Das Feuer war gegen 8.30 Uhr in der Küche der Wohnung im zweiten Obergeschoss aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Ausgerückt waren die Feuerwehren aus Eutin, Neudorf und Fissau-Sibbersdorf mit zusammen knapp 50 Einsatzkräften. Auch Kreisbrandmeister Thorsten Plath war vor Ort und zufrieden mit der Einsatzleistungen. Nach seinen Worten verzichten die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Ostholstein während der Corona-Krise auf ihre Dienstabende und teilen sich innerhalb der jeweiligen Feuerwehren in Löschgruppen ein, die auch in dieser Zeit nicht zusammen kommen. „Das funktioniert ganz gut“, sagte Thorten Plath. Bei einer Freiwilligen Feuerwehr iom Kreis Ostholstein sei allerdings eine fünfköpfige Gruppe in Quarantäne gekommen, weil ein Kamerade mit dem Corona-Virus infinziert ist.