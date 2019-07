Vier Tage Reitsport in Eutin

Die Eutiner Turniertage des ORV Malente-Eutin finden vom 11. bis 14. Juli auf dem Platz an der Bundesstraße 76 statt

von oha

26. Juni 2019, 12:37 Uhr

Eutin | Mehr als 1100 Pferde wurden für mehr als 60 Wettbewerbe angemeldet, die bei den Eutiner Turniertagen des Ostholsteinischen Reitervereines (ORV) Malente-Eutin vom 11. bis 14. Juli auf dem Turnier- und Trainingsplatz an der B 76 stattfinden. Die viertägige Veranstaltung ist mit mehr als 1850 reservierten Startplätzen wieder gut besucht.

„Wir haben zwar einen kleinen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, aber dies liegt an einer etwas verkürzten Ausschreibung und kommt nicht unerwartet“, erläuterte der 2. Vorsitzende Florian Auer, der für die Leitung der gesamten EDV-Abteilung des Turniers verantwortlich ist.

„Der Rückgang in den höheren Springprüfungen ist allerdings etwas stärker als gedacht ausgefallen“, ergänzte der 1. Vorsitzende Horst Richtarsky. „Hier spiegeln sich die gestiegenen Anforderungen der Reiter wider, die im Land vermehrt auf Ebbe-Flut-Plätzen reiten können und somit auch höhere Anforderungen an die ländlichen Gras-Plätze stellen. Wir sind uns dessen bewusst und bereits seit einem Jahr mit der Planung und Auslotung von Finanzierungsmöglichkeiten für eine Neugestaltung des Spring-Bereiches beschäftigt.“

Für die Springreiter sind wieder eine Reihe von Prüfungen bis zur Klasse S* angesetzt, zu denen sich viele prominente Reiter angekündigt haben. Darunter sind Namen wie Sven Gero Hünicke von Fehmarn und Falk Stankus aus Altenkrempe. An allen Tagen wird das Turniergeschehen um 8 Uhr beginnen.

Für die erste schwere Springprüfung am Freitag, einer Punktespringprüfung Kl.S*, haben sich 24 Paare angekündigt. Der Samstag steht im Fokus der Prüfungen Kl. A und L. Für den Sonntag sind auf dem Springplatz wieder mehrheitlich Prüfungen für die großen Reiter angesetzt. Erstmals wird auch die Letzte Qualifikation zur Champ-Mannschafts-Trophy, vor dem großen Finale in Felm, in Eutin ausgetragen. Dafür haben sich zehn Mannschaften angemeldet.

Ebenfalls zum ersten Mal in diesem Jahr werden auf dem Turnier die Kreismeisterschaften des Reiterbundes Ostholstein der Leistungsklasse 3 in Dressur und Springen ausgetragen. Im September werden dann die Wettkämpfe zu den Kreismeisterschaften der Leistungsklassen 0 bis 4 an gleichem Ort folgen.