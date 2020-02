Ostholstein : Vier Rotary-Clubs blicken nach Südafrika

Gemeinsam mit englischen Rotariern soll ein „Global Grant“ zur Unterstützung von Aids-Waisen geschaffen werden.

von Achim Krauskopf

26. Februar 2020, 15:03 Uhr

Eutin | Nach Afrika blicken die drei ostholsteinischen Rotary-Clubs Eutin, Neustadt und Oldenburg sowie die im Herbst vergangenen Jahres gegründete Rotary-Jugendorganisation Rotaract: Am Ende eines Treffen im Eutiner Brauhaus vergangene Woche stand die Entscheidung, eine englische Stiftung zu unterstützen, die seit zwölf Jahren Aids-Waisen im Kwa-Zulu-Land im Osten Südafrikas tätig ist. Die drei Rotaryclubs wollen jeweils einen fünfstelligen Betrag aufbringen, bei Rotaract wird über einen Arbeitseinsatz in Südafrika nachgedacht.

Privat

Dörte Monheim, Projektverantwortliche des RC Eutin, hatte ein Treffen für Vertreter der Clubs in Eutin organisiert, zu dem aus Chris Connors von der Coco’s Foundation angereist war. Connors arbeitet mit vier englischen Rotary-Clubs zusammen, deren Beauftragte Susan Knight ebenfalls anwesend war. Ziel ist ein sogenannter Global Grant: ein gemeinsames, internationales Projekt vieler Rotary-Clubs, die Waisenkindern nachhaltig ermöglicht, ein geregeltes Leben mit einem Dach über dem Kopf, Schulbildung, ausreichend Nahrung, Kleidung und Betreuung zu führen und ihnen so einen Weg in eine sichere Zukunft zu ebnen.

Mit einem gemeinsamen Global Grant der Clubs werde es möglich, durch die Dachorganisation „Rotary International“ weitere Mittel für das Projekt zu bekommen, erläuterte Dörte Monheim. Der mittlerweile halb in Afrika und halb in England lebende Chris Connors arbeite mit Food4Afrika und weiteren afrikanischen Hilfsorganisationen zusammen. Der afrikanische Rotary-Club Empangeni.ZA betreue das Projekt vor Ort.

Wichtig: Mitwirkung junger Menschen möglich

Ein wichtiger positiver Aspekt sei die Mitwirkung junger Menschen, die in Gruppen von jeweils acht bis zehn Jugendlichen für 14 Tage mit in dieser Region Aufbauarbeit leisteten. Monheim: „Bei diesem karitativen Einsatz lernen die jungen Leute nicht nur die Probleme Afrikas kennen, sondern leisten durch ihren persönlichen Einsatz auch einen Beitrag zu einer besseren Völkerverständigung.“