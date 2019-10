Eutin : Vier Konzerte bei Schloss im Kerzenschein heute Abend

Heute Abend lädt das Schloss zu vier Konzerten im Kerzenschein. Es gibt noch Karten.

Avatar_shz von Constanze Emde

27. Oktober 2019, 10:04 Uhr

Eutin | Das Eutiner Schloss lädt am heutigen Sonntag, 27. Oktober, von 18 bis 21 Uhr zu Schloss im Kerzenschein: Besucher können zwischen den vier verschiedenen Konzerten wandeln. Der Programmablauf garantiere, so Monika Obieray vom Freundeskreis des Schlosses Eutin, dass die vier Konzerte sich nicht überschneiden, und da jedes Konzert dreimal gespielt werde, können Besucher alles in Ruhe genießen.

Erstmals steht das Restaurant ausschließlich für die Gäste von „Schloss im Kerzenschein“ zur Verfügung und bietet dort Snacks und Getränke an, die im Eintritt enthalten sind.

Die Musikhochschule Lübeck sorgt für hochkarätige Musik quer durch die Jahrhunderte. In der Schlosskirche stellen acht Sängerinnen und Sänger mit Orgelbegleitung ihr Können mit Ausschnitten aus Mendelssohn Elias und Paulus vor, darunter das berühmte Engels-Terzett „Hebe deine Augen auf“, das niemanden unberührt lässt, so Obieray.

Im Rittersaal wird Carl Maria von Weber mit einem Klarinetten- und Klavierkonzert gewürdigt.

Im Gelben Salon gibt es das „zarte“ Konzert mit Harfe und Flöte und als absoluten Kontrast im Strackzimmer ein Schlagzeugprogramm. Im Stück von A. Masson werden die ersten 15 Primzahlen als Grundlage für ein rhythmisches Muster verarbeitet. In „Miracle Ear“ greift der Komponist des unterschiedlichen Hörens auf. „Aphasie“ wurde geschrieben für „Performer und Tape“. Den Abschluss bildet ein Werk ausschließlich auf Becken, denen man erstaunlich kontrastreiche Klänge entlocken kann.

Karten für die Veranstaltung gibt es noch im Schloss-Shop und an der Abendkasse.