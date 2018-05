Vier Fahrzeuge für das Technische Hilfswerk und großer Bahnhof

von shz.de

06. Mai 2018, 19:27 Uhr

Hohen Besuch hatte Sonnabend das THW Eutin. Angeführt wurden die Gäste von Staatssekretärin Bettina Hagedorn und ihrem Bundestagskollegen Ingo Gädechens, dem Landtagsabgeordneten Tim Brockmann und Bürgermeister Carsten Behnk. Zudem begrüßte der Ortsbeauftragte des THW, Klaus-Peter Plötz, zahlreiche Vertreter von Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr, Johannitern, DLRG und dem Eutiner Schützenverein.

Die Prominenz war zur offiziellen Übergabe von

vier neuen Fahrzeugen zum Stützpunkt in der Industriestraße gekommen. Im Mittelpunkt stand der neue Bagger für die Räumgruppe. Außerdem erhielt die Ortsgruppe einen Tieflader, einen Mannschaftstransportwagen und einen Anhänger für die erste Bergungsgruppe. Die Gesamtinvestition, die vollständig vom Bund bezahlt wird, beläuft sich auf 360 000 Euro.

Carsten Behnk lobte die gute Zusammenarbeit der verschiedenen Rettungsorganisationen. „Das geht alles Hand in Hand“, so der Bürgermeister. Bettina Hagedorn unterstrich die Bereitschaft aller Bundestagsfraktionen, das THW ausreichend auszustatten. Sie hoffe, dass der geplante Neubau von Gebäuden für das Eutiner THW in der Nähe des Busterminals bald realisiert werde. Ingo Gädechens hob die hohe Einsatzbereitschaft des Eutiner THW hervor. Mit über 17 000 Dienststunden jährlich lägen die Eutiner weit über dem Landesdurchschnitt. „Ohne das Ehrenamt kann unser Staat nicht leben“, so der Bundestagsabgeordnete. Für seine 25-jährige Tätigkeit für das THW erhielt Mandus Freese eine Ehrennadel und Urkunde.