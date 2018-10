von Alexander Steenbeck

16. Oktober 2018, 11:50 Uhr

Unter dem Motto „Vielfalt der Friedhofskultur“ lädt die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Plön am Sonntag, 21. Oktober, von 10 bis 14 Uhr auf den Alten Friedhof (Eutiner Straße 50) ein. Der Tag startet in der Friedhofskapelle mit einem Gottesdienst. Dabei wird der Leipziger Bassist Michael Pommer die Arie „Schlummert ein, ihr matten Augen“ aus der Kantate von Johann Sebastian Bach singen und wird dabei von einem kleinen Vokalensemble der Kantorei begleitet. Die Predigt hält Pastor Ulrich Gradert zum Thema: Letzte Ruhestätte oder mehr? An den Gottesdienst schließen sich Friedhofsführungen, Informationen zur Grabvergabe, Hinweise zur Grabpflege und persönliche Beratung an.