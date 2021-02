Das kleine Polit-Gespräch : Vieles nur noch mit Förderung möglich

André Jagusch, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Plöner Ratsversammlung, wünscht sich vom Bürgermeister mehr Ideen zur Verbesserung des Haushaltes

von Michael Kuhr

12. Februar 2021, 12:31 Uhr

Plön | Im Rückblick auf die Kommunalwahl 2018 und im Hinblick auf die 2023 in Schleswig-Holstein anstehende Kommunalwahl stellt der Ostholsteiner Anzeiger neun identische Fragen an die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden der Plöner Ratsversammlung, deren Antworten wir in lockerer Reihenfolge abdrucken. Heute beendet André Jagusch, Vorsitzender der Plöner CDU-Ratsfraktion, den Plöner Reigen. Danach geht es nach Bosau.

Was läuft in Plön gut?

Plön ist eine sehr aktive Stadt – und das liegt insbesondere auch an den vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten unserer Bürger. Mit dem Glasfaserausbau schaffen die Stadtwerke gerade eine wichtige Infrastruktur für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt, mit den Entscheidungen zur Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit und dem Ausbau eines Nahwärmenetzes leisten wir einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Positiv zu erwähnen ist auch die Bewältigung der Corona-Pandemie bei uns.



Was läuft in Plön schlecht?

Das größte Problem unserer Stadt ist die finanzielle Lage. Das Defizit nur für das vergangene Jahr ist mit 1,972 Millionen Euro geplant, 2023 soll es nach der Finanzplanung schon bei über 2,7 Millionen Euro pro Jahr liegen. So sind wir durch die finanzielle Lage gezwungen, Spitzensteuersätze bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer zu erheben, wir müssen mehr Parkplätze gebührenpflichtig machen und haben keine Möglichkeit, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen oder zu reduzieren. Zudem laufen einige Projekte leider in der Umsetzung zu schleppend und ziehen sich über Jahre hin.



Welche Projekte sollten zeitnah angeschoben werden?

Wir sollten einen stärkeren Schwerpunkt auf die touristische Entwicklung legen. Mit Blick auf die Fegetasche und den Seehof müssen zeitnah Investoren für Hotels bzw. Beherbergungsangebote gefunden werden. Die Bettenzahl ist in Plön seit Jahren rückläufig – aber am Tourismus hängt viel unsere weitere Entwicklung. Auch die Städtebauförderung im Bereich des Bahnhofsviertels, die künftige Nutzung des Reese-Grundstücks in der Eutiner Straße, die Wirtschaftsförderung mit Blick auf die Leerstände in der Innenstadt und die Erweiterung des Gewerbegebietes, um unseren Betrieben auch Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, sind bedeutsame Projekte.



Es wird erwartet, dass die Steuereinnahmen sinken: Welche Projekte müssen dann in Plön verschoben werden?

Das Projekt des Naturerlebnisortes Ölmühle sollte nicht weiter verfolgt werden. Die bisher vorliegenden Konzeptideen waren nicht überzeugend, bei der Unterhaltung und mit den Folgekosten steht die Stadt alleine da. Stattdessen sollten wir uns nach den geplatzten Umzugsplänen des Naturparks in die Eutiner Opernscheune mit aller Kraft für einen Erhalt der vollwertigen Naturparkausstellung bei uns in Plön starkmachen. Mit dem Uhrenhaus steht weiterhin ein attraktiver Standort in zentraler Lage zur Verfügung. Die CDU-Fraktion drängt schon länger darauf, dass Entscheidungen zur Umsetzung von Maßnahmen erst getroffen werden können, wenn über die späteren finanziellen Belastungen Klarheit herrscht. Vieles werden wir uns in Zukunft nur noch mit der Einwerbung von Fördermitteln leisten können. Hier müssen wir noch besser werden und strukturiert die Voraussetzungen dafür schaffen, zusätzliche Fördertöpfe von Land, Bund und EU „anzapfen“ zu können.



Welche Entwicklung hat Plön in den vergangenen Monaten oder Jahren verschlafen?

Trotz der für eine Kreisstadt recht geringen Einwohnerzahl halten wir in Plön viel Infrastruktur und Angebote vor. Leider hat es in der Vergangenheit aber keine Mehrheiten gegeben, zusätzliche Baumöglichkeiten zu schaffen. So haben viele junge Plöner Bauwillige die Stadt verlassen müssen. Den gegenwärtigen Bauboom hat Plön eindeutig verschlafen. Bei der Erweiterung unserer Kita-Kapazitäten laufen wir seit Jahren der Entwicklung der steigenden Anmeldezahlen hinterher. Die Stadt beginnt leider immer erst mit der Planung, wenn der Bedarf schon besteht und der Druck da ist. Hier brauchen wir eine langfristige Strategie für künftige Erweiterungen.



Wie bewerten Sie das Klima in der Plöner Kommunalpolitik?

Das Klima zwischen den Fraktionen ist in den Sitzungen in der Regel sachlich und konstruktiv. Aber manchmal wünscht man sich, dass dieses Klima von einzelnen Ratsmitgliedern genauso auch in den sozialen Medien und auf Blogs gelebt würde.



Begründen Sie bitte, warum Sie mit der Arbeit des Bürgermeisters zufrieden oder unzufrieden sind.

Der Bürgermeister hat Ideen, ist engagiert, gibt sich ansprechbar und in der Kommunikation intensiv. Manchmal kommt aber zu stark seine Vergangenheit als Landespolitiker durch – er agiert stark politisch und weniger in seiner Aufgabe als Verwaltungsleiter. Ein Problem ist sicher bei der Vielzahl an Aufgaben, dass manchmal die richtigen Prioritäten gesetzt werden müssen. Es ist sicherlich die Kür, dass der Bürgermeister sich persönlich kümmert, wenn in sozialen Medien defekte Straßenbeleuchtungen oder überlaufende Mülleimer gemeldet werden. Wenn gleichzeitig aber wegen Überlastungen über zwölf Monate trotz entsprechender Ankündigung keine Gespräche mit den Umlandbürgermeistern stattfinden, um über die Finanzierung einer Ersatz-Sporthalle im Schiffsthal zu sprechen, ist das ein Problem. Von einem Verwaltungsleiter, der einen beruflichen Hintergrund als Kämmerer hat, wünschen wir uns in Zukunft mehr Ideen und Vorschläge, wie wir unseren städtischen Haushalt wieder auf Kurs bringen können.



Bewerten Sie bitte in Schulnoten: Wo befindet sich Plön mit Stand heute?

Leider nur eine 3 minus – noch befriedigend.



Warum haben Sie für Plön diese Note vergeben?

Plön hat eine einzigartige Lage, die Lebensqualität ist hoch. Ich liebe meine Heimatstadt. Aber leider hat sich die Stadt in den vergangenen Jahren zu wenig weiterentwickelt. Wir haben viel ungenutztes Potenzial. Plön kann noch viel mehr.