Viele wollen die Sperrung umgehen

Lkw-Fahrer wollte die Vollsperrung der L 55 bei Malente auf dem Radweg umfahren und wurde von Baggern abgeschleppt

von rai

05. April 2018, 12:59 Uhr

Erfolglos blieb gestern Morgen der Versuch eines Lkw-Fahrers (56) aus Lübeck, die durch Bauarbeiten bedingte Vollsperrung der L 55 mit seinem Fahrzeug über den Fahrradweg zu umfahren (siehe auch Seite 1). Bei dem Versuch, mit seinem Fahrzeug den schmalen Weg entlang zu fahren, blieb er aufgrund der Achsbreite stecken und wurde von Mitarbeitern der Baugesellschaft Bergemann-Gräper mit zwei kleinen Baggern abgeschleppt.

Die Arbeiter reparieren aktuell den defekten Durchlass des Borngrabens (wir berichteten) und verständigten gestern um 9 Uhr die Malenter Polizei, nachdem der Lkw-Fahrer nach eigenen Angaben einem VW-Bus über den Fahrradweg folgen wollte, sich aber dann im matschigen Untergrund festgefahren hatte. Schließlich wurde der Lkw mit zwei Baggern der Baugesellschaft 100 Meter weit über den Fahrradweg abgeschleppt. Nach Polizeiangaben sind dabei allerdings die Banketten beschädigt worden. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Gemeinde und die Polizei haben nach dem Vorfall sofort eine neue Form der Absperrung bei der Straßenmeisterei Oldenburg in Auftrag gegeben. Sie soll auch die Fahrer von Pkw davon abhalten, den Fahrradweg zu nutzen. Es wurden am Vormittag zusätzliche Baken aufgestellt, die ein solches Verkehrsverhalten verhindern sollen. Da die Erneuerung des Durchlasses an der Landstraße in offener Bauweise erfolgt, können auch Anlieger diesen Streckenabschnitt der L 55 nicht mit ihren Autos befahren. Die Vollsperrung besteht voraussichtlich bis Sonntag, 22. April.