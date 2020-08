Erfolgreich ins neue Semester gestartet : Viele VHS-Kurse jetzt auch online

Das Internationale Papiertheatertreffen, Bewegungs- und Entspannungskurse aber auch Theaterfahrten der VHS fallen aus.

von Michael Kuhr

21. August 2020, 14:26 Uhr

Plön | Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden immer sichtbarer. Besonders die Bildungseinrichtungen stellen ihre Seminarangebote um. So haben sich viele Dozenten bei der Kreisvolkshochschule bereits auf online-Seminare umgestellt. Auf der Strecke bleiben in diesem Semester allerdings Veranstaltungen wie das internationale Papiertheatertreffen der VHS in Preetz, Bewegungs- und Entspannungskurse an der VHS Lütjenburg und die Kurse und Theaterfahrten der VHS Hohwacht.

Viele Kurse mit Begegnungen und persönlichen Gesprächen bleiben auf der Strecke

Doch auch viele Kurse mit Begegnungen und persönlichen Gesprächen bleiben auf der Strecke. „In fast allen Veranstaltungsbereichen haben 10 örtliche Volkshochschulen, die akademie am see.Koppelberg und die Kreisvolkshochschule vielfältge Angebote zusammengestellt“, freut sich Monika Vogt, Vorsitzende der Kreisvolkshochschule Plön. Nur einige wenige Angebote könnten in diesem Semester leider nicht stattfinden.

Vorrangig verstehen sich die Volkshochschule als Lern- und Begegnungsorte für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft

Trotz oder wegen Corona ist aber auch etwas Neues entstanden: Volkshochschulen im Kreis Plön laden dazu ein, von zuhause aus online bei Kursen und Vorträgen zu den verschiedenen Themen dabei zu sein. Im Internet gibt es dazu mehr Informationen unter www.vhstohuus.de Vogt: „Die Volkshochschulen sehen darin ein zusätzliches Angebot, aber vorrangig verstehen sie sich weiterhin als Lern- und Begegnungsorte für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft.“ Im Zuge der Pandemie seien Hygienepläne für das Herbstsemester aufgestellt worden. Abstandsregeln würden eingehalten, in den Kursräumen werde Unterricht und Austausch ohne Mund‐ und Nasenschutz stattfinden.

Das aktuelle Programmhe der Volkshochschulen im Kreis Plön mit 76 Seiten voller Anregungen für einen aktiven Spätsommer liegt seit ein paar Tagen an den bekannten Auslagestellen zur Abholung bereit. Mehr zu allen Angeboten ist schon jetzt auf der Gemeinsamen Homepage der Volkshochschulen im Kreis Plön www.kvhs-ploen.de zu finden. Auf der Homepage ist auch schon das Programmheft zum Herunterladen hinterlegt und es gibt die Möglichkeit, sich direkt zum gewählten Kurs anzumelden.

Das Angebot der Volkshochschulen ist bunt

Das Angebot der Volkshochschulen ist bunt: es führt zu Besichtigungen und Exkursionen in die Natur und bietet vor Ort Vorträge und Workshops zu allen Lebensbereichen. Inhaltlich bietet das Programm vielfältige Gelegenheiten für aktives Tun wie Malen, Musizieren und Diskutieren. Zentraler Programmschwerpunkt sind Kurse in 14 verschiedenen Sprachen inklusive Thailändisch und Plattdeutsch für Neueinsteiger ohne Vorkenntnisse, aber auch Konversationskurse für nahezu Muttersprachler, vormittags, abends, am Wochenende oder eine Woche Bildungsurlaub am Stück. Sehr umfangreich ist das Kursangebot im Bereich „Gesundheit und Bewegung“. Hierzu zählen Entspannungs- und Bewegungskurse ebenso wie Vorträge zu Gesundheitsthemen und Kochkurse.