Viele Ideen für Begegnungen in der Fehmarnbelt-Region

von Achim Krauskopf

04. Oktober 2018, 12:48 Uhr

Nördlich und südlich des Fehmarnbelts herrscht Aufbruchstimmung für kleine und große Projekte: Im Rahmen des Interreg-5a-Projekts „kultkit: Deutsch-dänische Begegnungen“ trafen sich kürzlich 80 Interessierte aus der Fehmarnbeltregion in Naestved. Sie informierten sich über Fördermöglichkeiten für die Umsetzung ihrer Ideen und entwickelten gemeinsam neue Initiativen. Für viele ergaben sich bereits Projektpartnerschaften.

Vertreter von verschiedenen Vereinen, Interessengruppen und Institutionen nahmen teil. In themenspezifischen Workshops konkretisierten sich Projektvorstellungen, man tauschte Erfahrungen und Projektideen aus. „Uns verbindet mehr, als uns trennt – das wollen wir in diesem Projekt kultkit herausfinden“, sagte Lasse Rodewald, Pressesprecher der Deutschen Botschaft in Dänemark. Weiter betonte er, wie wichtig der Dialog zwischen Menschen sei, in der Politik wie auch im Kleinen: „kultkit spiegelt die Ziele der Botschaft wider: Menschen zusammenzubringen und damit die Region auf zwischenmenschlicher Ebene zu stärken, darum geht es.“

Dieses Anliegen unterstrich auch Kim Dawartz, Leiter des Centers für Kultur und Bürgerservice von Naestved: „In der breiten Verankerung des kultkit-Projekts steht die Förderung des interkulturellen Verständnisses im Mittelpunkt. Die People-to-people-Projekte bilden unsere Kernaufgabe.“

Für solch ein Begegnungsprojekt interessieren sich auch Martin Bläse und Heidrun Leddin aus Ostholstein. Sie trafen sich in Naestved mit Anne Moloney, Susanne Lautrop und Benjamin Barfod aus Süddänemark: Ihr Arbeitstitel einer Kooperation lautet „Heilende Klänge und Kräuter überwinden Grenzen“.

„In der Heilkunde von Hildegard von Bingen spielt Kräuterkunde ebenso eine Rolle wie die Klanglehre“, sagte Heidrun Leddin. Ein deutsch-dänisches Konzert soll es geben, doch zunächst steht erst einmal ein Treffen an, um gemeinsam Ideen zu entwickeln.

Ob Projekt, Erfahrungsaustausch oder Veranstaltung: Gefördert werden von kultkit grenzüberschreitende Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten in den Bereichen Kultur, Freizeit, Bildung und Sport. Angesprochen sind deutsche und dänische Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die Freude daran haben, einander kennen zu lernen und gemeinsam etwas zu unternehmen.