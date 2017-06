Viel zu sehen und zu erleben in Sierksdorf, Lübeck und Kiel

vergrößern 1 von 3 1 von 3





In der letzen Woche bin ich von der Familie Lührs zu meiner neuen Gastfamilie Seidel gezogen. Die erste Hälfte von meiner Zeit in Deutschland bei meiner ersten Gastfamilie war sehr toll, deshalb war ich traurig, „abzureisen“. Aber die ersten Tage mit meiner neuen Gastfamilie waren auch sehr toll. Am Wochenende fuhren wir zusammen in den Hansa-Park. Meiner Meinung nach sind der „Kärnan“ und der „Fluch von Novgorod“ die schreckenerregendsten Achterbahnen im Park. Aber sie haben auch am meisten Spaß gemacht.

Am Montag fuhr ich gemeinsam mit den Studenten und Schülern aus Lawrence, die zurzeit in Eutin sind, nach Lübeck. Am Morgen besuchten wir das Europäische Hansemuseum. Das Museum war sehr interessant. Es hat einen Teil, in dem man die archäologischen Reste, auf denen das Museum erbaut wurde, sehen kann. Bemerkenswert fanden die meisten auch ein Bronzerelief der Stadt, das auf dem Marktplatz steht. Außerdem haben wir die Sankt-Petri-Kirche und den Marienkirche besichtigt.

Am Mittwoch fuhr ich mit den Studenten aus Kansas nach Kiel. Zuerst besuchten wir das Forschungszentrum Geomar, bekamen eine Führung durch die Einrichtung. Nicht nur Tyler Woodcock (20) von der Kansas-Universität fand das Geomar sehr interessant und beeindruckend, was man zum Beispiel über die Beschaffenheit des Ozeangrundes erfuhr.

Nach der Tour ins Geomar gingen wir gemeinsam zur Kieler Woche. Wir haben auf dem Internationalen Markt am Rathausplatz viele leckere Speisen wie Empanadas aus Peru oder Croques vom belgischen Stand gegessen. Außerdem haben wir viele Schiffe gesehen und Künstler und einige Musik-Gruppen gehört.





von Constanze Emde

erstellt am 23.Jun.2017 | 00:28 Uhr