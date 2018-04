Viel Platz für die „Elefanten“

Neue altersgemischte Kindergarten-Gruppe der Süseler Kita „Nesthäkchen“ hat zwei umgebaute Klassenzimmer bezogen

von Achim Krauskopf

25. April 2018, 16:27 Uhr

Er sei sehr froh, dass es keinen Neubau gegeben habe, sondern Klassenräume umgebaut worden seien: So hätten die Kinder viel mehr Platz bekommen als in einem Neubau. Das sagte Martin Liegmann, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Neustadt, am Mittwoch zur Einweihung der Räume für die neue „Elefantengruppe“ in der Kindertagesstätte „Nesthäkchen“. Das Ergebnis sieht in vielfacher Hinsicht – nicht zuletzt in finanzieller – anders aus als anfangs gedacht.

Nicht ohne Grund bat Bürgermeister Holger Reinholdt alle von dem Projekt Betroffenen um Entschuldigung für die vielen Unzulänglichkeiten über ein halbes Jahr hinweg. Im Juni 2017 hatte die Gemeindevertretung angesichts aktueller Anmeldezahlen schnell beschlossen, in der Kinderkrippe in Süsel eine weitere Gruppe für 15 Kinder einzurichten. Es sollte eine gemischte Gruppe werden, zehn Kinder über drei Jahren, fünf Kinder unter drei.

Die Krippe mit 20 Kindern in zwei Gruppen ist in Nachbarschaft zur Grundschule mit Zugang über die Pausenhalle gebaut worden. Für die neue Gruppe waren mehreren Varianten – Anbau an die Krippe oder Klassenraum-Umbau – diskutiert worden. Die Entscheidung fiel für den Umbau von zwei Klassenräumen, die einen separaten Eingang bekommen haben und durch einen Hof von der Kinderkrippe und der Schule getrennt sind.

„Als wir hier mit zwei Handwerkern standen und besprochen haben, was zu tun ist, hätte keiner geahnt, was da noch auf und zukommt“, erinnerte sich Reinholdt zur Eröffnung. Auf einen kindergartengerechten Umbau der beiden Räume für 20 000 Euro hatte die Gemeinde gehofft. Auf das Fünffache, etwas mehr als 100 000 Euro, werden sich die Rechnungen aber aller Voraussicht nach addieren.

Die erste Überraschung war, dass die Bauaufsicht ein Versäumnis der Vergangenheit entdeckte: Bei Sanierungsarbeiten in der Schule in den Jahren 2003 und auch 2011 seien Brandschutz-Auflagen ignoriert worden. Eine neue Verfugung von Rigipsplatten und eine neue Deckenverkleidungen hätten in beiden Klassenräumen allein 30 000 Euro gekostet, sagte Reinholdt.

Neben den Kosten lief der Gemeinde auch die Zeit davon: Selbst unter günstigen Umständen wäre der Umbau der Klassenräume frühestens im September fertig geworden. Die neue Kindergartengruppe war mit neun Kindern im August gebildet und im Obergeschoss der Kita in Bujendorf, die ebenfalls vom Kinderschutzbund betrieben wird, untergebracht worden.

Diese Zwischenlösung hatte der Kreis bis zum 15. Dezember 2017 genehmigt. Nachdem sich zum Jahresende abzeichnete, dass der Umbau in Süsel noch lange nicht fertig sein würde, gingen Eltern von 42 Kindern der Kita Bujendorf auf die Barrikaden: Der Kita-Betrieb werde durch die zusätzliche Gruppe erheblich eingeschränkt, einige Betreuungsangebote fielen aus – und ein Ende diese Einschränkungen sei offenbar nicht absehbar, schimpften die Eltern in Bujendorf Ende November.

Reinholdt hatte da schon um Entschuldigung gebeten. Und anschließend sei er fast jeden Tag auf der Baustelle in Süsel gewesen und den Handwerkern auf die Nerven gegangen, um die Fertigstellung und den Umzug der neuen Gruppe von Bujendorf nach Süsel zu beschleunigen, erinnerte er sich.

Das dauerte dann noch mal vier Wochen länger als im Dezember geplant: Am 12. März zog die Elefantengruppe in ihre beiden neuen Räume in Süsel ein. Dort haben 15 Kinder nicht nur reichlich Platz, sondern auch einen Sanitär- und Wickelraum sowie einen separaten Schlafraum .

Martin Liegmann, aber auch die Fachbereichsleiterin der Kitas beim Kinderschutzbund, Marianne Unger, und die Einrichtungsleiterin Barbara Stosik würdigten das Entgegenkommen der Gemeinde: Was Süsel für Kinder tue, sei einzigartig, betonte Liegmann mit Blick auf Kita-Einrichtungen und Offene Ganztagsschule, es gebe finanziell besser ausgestattet Kommunen, die weniger machten. Dabei seien Einrichtung guter Kinderbetreuung auch ein Standortfaktor. „Die Gemeinde Süsel hat immer zum rechten Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen getroffen.“

Schulleiterin Swantje Popp-Dreyer wurde für ihre Bereitschaft gedankt, die beiden Räume für die Krippe abzugeben, sie lobte die enorme Toleranz der Schüler von zwei Klassen, deren Unterricht anhaltend durch Bauarbeiten beeinflusst worden sei. Die Kinder hätten das großartig ertragen.

Adrianus Boonekamp (CDU) sagte, er habe nicht geahnt, dass Bürokratie so gemein sein und die Gemeinde derart finanziell quälen könne. Und Swantje Meininghaus (SPD) erinnerte an die Anfänge einer Ganztagsschule, die von drei Müttern für sechs Kinder angeschoben worden sei – vor rund 25

Jahren.

Zum Programm der Einweihung gehören nicht nur Reden, sondern auch eine kleine Aufführung der Kinder: Mit ihren Betreuerinnen Petra Zimmermann und Beke Marckmann trugen sie das Lied „Wer will fleißige Handwerker sehen...“ vor.