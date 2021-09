Deutsche Meisterschaften in Eutin : Viel Lob und zwei Titel für den PSV

Lucy Stock und Mieke Lux sind Deutsche Meisterinnen im Jahn-Sechskampf.

So viele Medaillen haben wir noch nie gewonnen“, stellte Trainerin Susann Meyer vom Polizeisportverein Eutin am Montag fest, als die Ergebnisse der deutschen Meisterschaften im Jahnkampf und im Schwimm-Mehrkampf veröffentlicht wurden. Lucy Stock und Mieke Lux gewannen die Deutschen Meistertitel im Jahn-Sechskampf in den Altersklassen 16/17 und 14/15, d...

