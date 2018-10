Malente : Viel Einsatz für neuen Spielturm

Dank zahlreichen Sponsoren und großem Eltern-Engagement haben die Kinder der Kita „Regenbogen“ in Neukirchen wieder eine Rutsche. Und auch Möglichkeiten zum Klettern gibt es.

von Bernd Schröder

19. Oktober 2018, 13:39 Uhr

Ben hat das neue Spielgerät schon erprobt: „Die ist schnell“, sagte der Fünfjährige über die Rutsche, und auch die bunten Farben gefallen ihm. Am Mittwoch hat die evangelische Kita „Regenbogen“ in Neukirchen ihren neuen Spielturm eingeweiht. Einmal in der Woche findet in der Kita mit ihren 20 Kindern und drei pädagogischen Mitarbeiterinnen die sogenannte Kinderkonferenz statt: „Da haben wir den Kindern mögliche Modelle gezeigt und sie nach ihren Wünschen für das neue Spielgerät gefragt“, berichtete Kita-Leiterin Sonja Witzke.

Bunt sollte das neue Spielgerät sein, außerdem über eine Rutsche und Klettermöglichkeiten verfügen. Diese Wünsche wurden erfüllt. Eine Rutsche in vielen Farben gibt es, ein Kletternetz führt zur Plattform und an der Seite gibt es eine Kletterwand.

Rund 8300 Euro kostete der neue Spielturm einschließlich Aufbau. Das Projekt sei fast vollständig durch Spender und den viele helfende Hände ermöglicht worden, berichtete Christine Petschow, stellvertretende Leiterin des Kita-Werks des Kirchenkreises Ostholstein. „Das ist etwas Besonderes, das ist toll“, sagte sie. Das betonte auch Bürgermeisterin Tanja Rönck. „Wenn man sieht, was man auch ohne Geld bewegen kann, wenn man zusammenarbeitet, ist das sehr geradezu fantastisch“, lobte sie.

Der alte Spielturm war vor rund einem Jahr wegen Baufälligkeit gesperrt worden. Eltern und die drei pädagogischen Mitarbeiterinnen bauteten den Turm ab, das Tischler-Team Neukirchen übernahm die Entsorgung. Der neue Turm wurde finanziert durch die Kollekte der Kirchengemeinde Neukirchen, die Magda-Boll-Stiftung, die Volksbank Eutin, die Evangelische Bank in Kiel, die Ulbrich-Stiftung in Timmendorfer Strand, den Inner-Wheel-Club Eutin, Kunden der Friesen-Apotheke und private Spender. Außerdem sammelten die Kita-Eltern Geld mit einer Aktion beim Neukirchener Nikolausmarkt. Die Kinder bedankten sich mit einem eigens dafür umgedichteten Lied: „Danke für diese neue Rutsche.“