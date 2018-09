VHS-Malclub mit Ulrike Schrader

von Michael Kuhr

23. September 2018, 15:54 Uhr

Gleich an drei Samstagen im Herbst findet in den Räumlichkeiten der VHS Eutin ein Malclub statt. Diese Reihe richtet sich an alle, die Spaß daran haben, in Gemeinschaft zu malen, heißt es in einer Pressenotiz der VHS. Die Termine des Kurses unter der Leitung von Ulrike Schrader sind am 29. September, 27. Oktober und 24. November jeweils von 10 bis 14 Uhr. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, jeder bekommt die Tipps und Hilfestellungen, die er braucht. Gemalt werden kann, was gefällt: ob abstrakt oder gegenständlich, modern oder altmeisterlich – die Freude an der Malerei steht im Vordergrund. Info und Anmeldung bei der Volkshochschule Eutin (Tel. 04521/ 849879/80).