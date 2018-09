VHS-Kurs für Eltern

von Michael Kuhr

20. September 2018, 11:27 Uhr

Hundesteuer ist Thema in Süsel





Jubiläumsfeier im Spatzennest





Die nächste Sitzung des Finanzausschusses findet am Montag, 24. September, um 19 Uhr im Sitzungssaal, An der Bäderstraße 64, statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem ein Erlass einer neuen Hundesteuersatzung, eine Standortprüfung für einen Neu- oder Umbau für den Bauhof Süsel und die Festlegung des Standortes.Die katholische Kindertagesstätte Spatzennest feiert am Sonntag, 23. September, ab 12.30 Uhr ihr 25-jähriges Bestehen. Zuvor findet ab 11 Uhr ein Gottesdienst in der St. Marienkirche statt. Gefeiert wird in der Kita in der Holstenstraße 59.