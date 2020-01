Frühjahrssemester : VHS Klingberg bietet Sprachen, Sport und Schöngeistiges

Exemplarisch einige Angebote mit Start im Januar, Februar und März.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

13. Januar 2020, 11:48 Uhr

Klingberg | Prall gefüllt ist das aktuelle Programmheft der VHS Klingberg am See. Einige der Kurse haben sogar noch freie Plätze und könnten noch Interessierte aufnehmen. Exemplarisch einige Angebote mit Start im Januar, Februar und März:

❍„Collagen“ (Große Geschichten auf kleinem Format), Beginn am Mittwoch, 5. Februar, vier Abende von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Kleinen Wäldschänke in Klingberg. Weitere Infos und Anmeldung bei Ulli Heil unter Tel. 04524/2080300 oder per E-Mail an u.heil@web.de

❍ „Bleiben Sie fit – Gymnastik für 50 plus“ (mit Spaß zur besseren Beweglichkeit); ab morgen (Dienstag, 14. Januar) an zehn Vormittagen in den Zeiten von 9 bis 10 Uhr sowie von 10 bis 11 Uhr im Haus des Gastes in Klingberg. Infos und Anmeldung bei Heike Stöcker (Tel. 04524/1592, E–Mail die-stoeckers@t-online.de).

❍„English for beginners“ (in entspannter Atmosphäre und in einem langsamen Arbeitstempo.) Zwölf Vormittage, Beginn am 3. März, jeweils von 11.30 bis 13 Uhr. Info und Anmeldung bei Iris Broders (E-Mail ibroders@gmx.de)

❍„Plattdüütsch is cool“ („Do wat du wullt, de Lüüd snackt doch“ – für Plattdeutschfreunde mit geringen Vorkenntnissen.) Acht Nachmittage, Beginn am 17. Februar, jeweils von 15 bis 16.30 Uhr in der Kleinen Waldschänke. Info und Anmeldung beim Kursleiter, Heinrich Evers (Plattdeutschbeauftragter des Kreises Ostholstein) unter Tel. 04561/ 4472 oder E-Mail an platt@heinrich-evers.de

❍„Schreibwerkstatt Kalligrafie“ (für Einsteiger und Fortgeschrittene) an den Samstagen 22. und 29. Februar jeweils von 10 bis 14 Uhr. Info und Anmeldung bei Cora Oertel (Tel. 0176/57325838)

❍„Kreativ gewerkelt: Skulpturen-Seminar“ (Draht, Holz, Zeitung und Kleister können genügen, um anmutige Skulpturen zu schaffen) Drei mal Mittwochs – am 4, 11. und 18. März – jeweils von 16 bis 19 Uhr. Info und Anmeldung bei Isabel Arent (Tel. 0174/2418649 oder E-Mail isabelarent@gmx.de).

Darüber hinaus bietet das Frühjahrsprogramm der VHS Klingberg weitere Angebote in den Bereichen Kreatives, Gesundheit, Sprachen sowie Vorträge und Veranstaltungen. Weitere Infos im Programmheft, das auch im Internet unter www.vhs-klingberg.de nachzulesen ist oder bei Martina Dürbrook unter Tel. 04524/1689.