Verzögerung: ZOB-Umbau beginnt im Juli

Noch stehen die beiden alten Häuser in der Heinrich-Westphal-Straße (hinten im Bild), die für die Erweiterung des ZOB weichen müssen. Die Abrissarbeiten sollen Mitte Juli beginnen, wie die Stadt gestern mitteilte. Der Parkplatz am Alten Güterbahnhof an der Elisabethstraße wird ab Montag, 26. Juni, gesperrt, weil die Flächen für die Ersatzhaltestellen vorbereitet werden. Laut aktueller Planung verschiebt sich damit die Fertigstellung des ZOBs auf Ende 2018. Seite 3



von Constanze Emde

erstellt am 24.Jun.2017 | 00:51 Uhr