Streit um Fördertöpfe des Bundes : Verwirrspiel um das Prinzenbad am Großen Plöner See

Haus Hohenzollern bekräftigt Interesse an Sanierung des Prinzenbades, will aber bis zum Frühjahr mit weiteren Entscheidungen warten.

von Michael Kuhr

29. Oktober 2020, 16:40 Uhr

Plön | Das Ende der 60er Jahre gebaute Prinzenbad ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden, wenn es weiterhin die Magnetwirkung auf Einheimische und Urlauber haben soll. Im Raum stehen Kosten von rund einer Million Euro. Doch um die erhoffte 90prozentige Förderung des Vorhabens aus Geldtöpfen des Bundes ist es nun zu Dissonanzen gekommen. Das Haus Hohenzollern will jetzt bis zum Frühjahr mit einer Entscheidung warten.

Das vom Haus Hohenzollern als Eigentümer der Prinzeninsel zur Förderung ins Gespräch gebrachte Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ hat bei der Stadt Plön auch andere Begehrlichkeiten geweckt. Schließlich steht die Finanzierung der neuen Sporthalle am Schiffsthal noch nicht auf soliden Füßen. Die Umlandgemeinden wollen nicht so recht anbeißen. So könnte sich die Stadt Plön in diesem Fördertopf auch um Zuschüsse für die Sporthalle bewerben.

Das zweite Engagement der Stadt Plön wiederum hat das Haus Hohenzollern mit dem Gesellschafter der Prinzeninsel Betriebs-GmbH, dem niedersächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt und Georg Friedrich Prinz von Preußen offenbar nicht gerade begeistert. Schließlich sind auch Fördertöpfe finanziell begrenzt. Und nun fürchtet man durch die selbst geweckte Sporthallen-Konkurrenz aus Plön um die Förderung der Sanierung des Prinzenbades. Eine Entscheidung aus Berlin, ob Plön Anträge stellen kann, soll im Frühjahr anstehen.

Angesichts massiv überzeichneter Fördertöpfe, gerade im Bereich von kommunalen Einrichtungen, sieht das Haus Hohenzollern heute daher wenig Chancen, dass das Konzept zum Prinzenbad zeitnah umgesetzt werden kann. „Aber für Gespräche ist es nie zu spät“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. „Ich kenne keine Stadt in Deutschland die sich trauen würde, zwei Anträge zu stellen, das wird als maßlos angesehen“, sagte Mattfeldt gestern dem OHA. Der Fördertopf sei tausendfach überzeichnet, weiß der CDU-Politiker. Und damit verringerten sich die Chancen. Beides werde nicht funktionieren, ist er überzeugt. Für den Ersatzneubau einer Sporthalle sind wie berichtet rund 5,2 Millionen Euro veranschlagt. Eine Million Euro sind es für das Prinzenbad (100.000 Euro Gründach und 900.000 Euro Gebäude).

Ende September hatte sich die Ratsversammlung für die Bewerbung um eine Förderung für das Prinzenbad ausgesprochen. „Wir werden abwarten, welche Anträge Plön stellt oder auch nicht stellt“, so Mattfeldt. Man sei selbstverständlich gesprächsbereit und unterhalte sich danach über die Vertragsgestaltung. Alle hätten ein Interesse daran, es vernünftig hinzukriegen, damit das Prinzenbad schön aussieht. Die Sanierung müsse einhergehen mit der Nutzung des Grundstücks, stellte er mit Blick auf die Vertragsgrundlage klar. Die Inhalte seien noch in der Abstimmung. 30 Jahre lang habe es keinen Vertrag gegeben.

„Wenn wir der Stadt das Grundstück für eine unentgeltliche Nutzung überlassen, brauchen wir keinen Vertrag“, meinte Mattfeldt für den Fall, dass es keine Förderung gibt. Die Modernisierung sei Grundlage des Vertrags, und dass die Stadt bereit sei, dies mit Förderanträgen vernünftig zu begleiten. Er habe Bürgermeister Lars Winter auf den Fördertopf zur Sanierung kommunaler Einrichtungen hingewiesen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages rief das Programm ins Leben.

Für das Gründach komme ein weiterer Fördertopf für die Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel infrage. Letzteres ist nach Winters Worten bereits bewilligt. Grundsätzlich sei es möglich, sich um zwei Förderprojekte zu bewerben, meinte Winter in Bezug auf Prinzenbad und Sporthalle.

Der Vorsitzende des Hauptausschusses Ingo Buth (SPD), erklärter Gegner des städtischen Engagements auf der Prinzeninsel, kritisierte indes, dass es vor Beschluss der Ratsversammlung, die Stadt möge sich in Sachen Sanierung des Prinzenbades an dem Förderprogramm des Bundes beteiligen, keine vorbereitende Befassung des Themas im Hauptausschuss gegeben habe. Buth forderte auch die Klärung, ob es rechtmäßig sei, den Vertrag über die Nutzung des Gebäudes im Prinzenbad mit dem Förderantrag zu verknüpfen und dessen Genehmigung zur Bedingung für den Vertragsabschluss zu machen.

Nach Buths Informationen sollen sich die beiden Förderanträge gegenseitig nicht ausschließen. Doch wollte er die finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sowie die Folgekosten in einer Vorlage für die Ratsversammlung am 4. November erfasst wissen. Der Antrag wurde allerdings mehrheitlich im Hauptausschuss abgelehnt. André Jagusch (CDU) wollte „die Verwaltung beauftragen mit den Hohenzollern zu klären, ob die Vertragsverhandlungen abgeschlossen sind. Wenn ja, soll der Antrag zurückgezogen werden.“ Auch der CDU-Antrag bekam keine Mehrheit.

Das Haus Hohenzollern betreibt derzeit ein aufwendiges Sanierungsprogramm für das Niedersächsische Bauernhaus sowie für die Außenanlagen. Ziel ist es, im März 2021 dort den Restaurant-, Café- und Biergartenbetrieb aufzunehmen. Hierfür wurde vom Haus Hohenzollern bereits ein hoher sechsstelliger Betrag in die historische Gebäudesubstanz sowie in den Außenbereich investiert.

Im Zuge dieser Maßnahmen ist das Haus Hohenzollern auf die Stadt Plön zugegangen mit der Absicht, gemeinsam auch eine Lösung für das in die Jahre gekommene Prinzenbad zu finden, das der Stadt Plön seit vielen Jahrzehnten samt Grundstück kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Prinz Georg Friedrich von Preußen und Andreas Mattfeldt hatten ein zukunftsfähiges Konzept für das Prinzenbad vorgestellt (der OHA berichtete). Der Prinz sieht „jetzt eine schöne Gelegenheit, durch eine Komplettsanierung des Badehauses die Insel und damit auch die gesamte Region für den Tourismus attraktiv zu gestalten. Dies geht aber nur gemeinsam mit der Stadt Plön“.

Das Haus Hohenzollern habe großes Interesse an einer Sanierung des Prinzenbades. Das Gebäude versprühe den Charme der 70er Jahre und sei für eine Tourismusregion wie Plön nicht mehr zukunftsweisend. Hinzu komme noch, dass die Gebäudesubstanz erheblich abgängig ist. Obwohl bisher die Stadt Plön Sorge für das Gebäude und den Betrieb des Bades getragen habe, fielen Kritik an der Bausubstanz und schlechte Bewertungen vielfach auf das Haus Hohenzollern zurück. Das Thema Bewerbung um einen Förderantrag für die Sporthalle steht kommende Woche abschließend an. Die Ratsversammlung tagt am Mittwoch, dem 4. November, ab 19 Uhr in der Aula am Schiffsthal.