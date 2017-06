Verwaltung will auf Papier verzichten

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Weichen für eine neue Software im Fachbereich Finanzen des Amtes Ostholstein-Mitte stellte der Verwaltungsausschuss auf seiner Sitzung Ende Mai. In den Nachtragshaushalt des laufenden Jahres wurde auch eine sogenannte Verpflichtungserklärung über 35 000 Euro für 2018 aufgenommen, um bereits in diesem Jahr die erforderlichen Verträge schließen zu können. Zudem empfiehlt der Ausschuss ab der Kommunalwahl 2018 nach Möglichkeit, auf den Versand von gedruckten Sitzungsunterlagen zu verzichten und den Gemeindevertretern einen Anreiz zum Umstieg auf Laptop oder Tablet-PC zu gewähren.

Mit der neuen Software will man auch deren Hersteller wechseln. Wie unzufrieden man mit der Leistung des derzeitigen Systemhauses und der Software CIP ist, wurde an verschiedenen Punkten deutlich. Seit September vergangenen Jahres ist man von Seiten des Amtes bemüht, einen Buchungsfehler im Mahnwesen aufzuklären. Das Jahr 2010 eröffnet mit rund 1100 Euro weniger als der Abschluss 2009 ausweist. Trotz Übermittlung von nötigen Daten und mehrmaligen Kontakten, zuletzt im März, erfolgt keine Klärung. Die Verwaltung vermutet die Übernahme des Softwareherstellers durch MPS Public Solutions als eine Ursache für die Probleme. Nach ihrer Beobachtung ist dort durch Personalwechsel nötiges Wissen verlorengegangen. Probleme würden an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet und dort nicht zeitnah bearbeitet. Am 24. Juni startet MPS den Testbetrieb einer Nachfolgesoftware. Das Amt hat jedoch die Konsequenzen aus den schlechten Service gezogen.

Einen weiteren Vorstoß unternimmt das Amt in Sachen digitaler Gremienarbeit in den fünf amtsangehörigen Gemeinden nach der bevorstehenden Kommunalwahl. „Wir machen 1,6 Millionen Kopien im Jahr“, verdeutlichte der Leitende Verwaltungsbeamte Burkhard Busch die Mengen an Papier, die als Sitzungsunterlagen verschickt werden müssen. Er sei davon überzeugt, dass vieles davon, auch trotz gewissenhafter Arbeit der Kommunalpolitiker, nicht gelesen werde. Auch weil beispielsweise Haushalte im Zuge der Bearbeitung schnell an Aktualität verlieren. Vorschlag der Verwaltung: Ein Zuschuss von 200 Euro bei Erwerb eines mobilen PC bei gleichzeitiger Verzichtserklärung für papierhafte Unterlagen. So könnten Dokumente schnell und einfach per E-Mail versandt und, je nach persönlicher Vorliebe, nur die nötigen Unterlagen ausgedruckt werden. Dabei solle an die Freiwilligkeit der Gremienmitglieder appelliert werden. Wer weiter Papier wolle, weil er vielleicht keine ausreichende Internetverbindung habe, könne beim Papier bleiben. Zur Kompensation der Kosten, die für unverzichtbare Drucke oder die Internetverbindung nun bei den Gremienvertretern anfielen, soll über eine Anpassung der Aufwandsentschädigungen beraten werden.

Im Ausschuss wurde die Frage nach einer völlig papierlosen Verwaltung laut. Burkhard Busch begrüßte zwar das Ziel langfristig auf Papier möglichst ganz zu verzichten, sah aber den Zeitpunkt für einen Umstieg auf das sogenannte E-Government als ungünstig an. Mit der Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis 2016 und dem Umstieg auf eine neue Finanz-Software habe die Verwaltung bis 2018 noch genug Arbeit vor sich. Der Aufwand einer Umstellung sei mit der Einführung der Doppik vergleichbar und nicht nebenbei zu bewältigen. „Das ist eine Aufgabe, der wir uns widmen sollten, wenn das andere große Schiff „Doppik“ ein paar Jahre in ruhigem Wasser unterwegs war“, bat Busch um Geduld.





von Alexander Steenbeck

erstellt am 02.Jun.2017 | 10:51 Uhr