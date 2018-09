Verwaltung soll Kosten für Neubau Wisser-Schule schätzen

von Constanze Emde

17. September 2018, 14:42 Uhr

Die SPD-Fraktion stellt für den nächsten Schulausschuss am 25. September ab 18 Uhr

den Antrag, die Verwaltung mit der Kostenschätzung für einen Neubau der Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule (WWS) samt Schulsporthalle zu beauftragen.

„Die Schullandschaft in Eutin ist in Bewegung geraten, die Dreifeld-Sporthalle steht durch das angestrebte Bürgerbegehren auf dem Prüfstand und Alternativen müssen angedacht werden“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Hans-Georg Westphal. Der Antrag der SPD sei älter als das angestrebte Bürgerbegehren. „Es ist kein Geheimnis, dass wir einen Neubau für die Wisser-Schule bevorzugen“, so Westphal. Im Antrag wünscht die SPD einen Gegenrechnung bei der Kostenschätzung: Was würde gespart werden, wenn die Dreifeld-Halle nicht gebaut, die Renovierungs- und Ausbaumaßnahmen am Standort Berg nicht finanziert werden müsste und Einnahmen für den Verkauf des derzeitigen Standortes der WWS an der Elisabethstraße (Berg) generiert würden. Der Neubau der Grundschule Außenstelle See sei unstrittig. Es würden sogar Synergien entstehen, da beide Schulen die Schulsporthalle nutzen könnten, so Westphal. Aus Sicht der SPD wäre am Standort Kleiner See Platz für den Neubau beider Schulen.

Die Kostenschätzung für das eingereichte angestrebte Bürgerbegehren steht ebenfalls noch aus. Die Stadt soll, laut Bürgerinitiative „Vernunft macht Schule“, beabsichtigt haben, ein Planungsbüro damit zu beauftragen. Findet der SPD-Antrag eine Mehrheit, könnten die Kosten für die externe Berechnung vermutlich gespart werden.