Vertrag über Bau einer Kindertagesstätte gestern Abend unterzeichnet

von Michael Kuhr

erstellt am 28.Sep.2017 | 12:35 Uhr

Gestern Abend wurde der Vertrag zwischen Stadt Plön und Johanniter Unfallhilfe (JUH) über den Bau einer neuen, dreizügigen Kindertagesstätte neben der Schiffsthalaula von Bürgermeister Lars Winter und JUH-Regionalvorstand Udo Neumann unterzeichnet. In dem etwa 1,5 Millionen Euro teuren Bau können 40 Kinder in zwei U3-Gruppen zu jeweils zehn und einer Ü3-Gruppe zu 20 Kindern untergebracht werden. Der Platz ist dringend nötig: in diesem Jahr blieben 32 Kinder ohne Platz in Plön.

In der neuen Kita, die auf städtischem Grund von der JUH gebaut gebaut und betrieben wird, werden bis zu 16 Arbeitsplätze entstehen, sagte Udo Neumann. Arbeitszeiten seien von 7 bis 17 Uhr. Der Bauantrag sei gestellt. Neumann hofft auf einen Baubeginn am 1. November: „So kann die am 1. August 2018 geplante Eröffnung der Kita planmäßig erfolgen.“ Die JUH betreibt im Land 30 Kitas mit rund 1000 Kindern aber auch die Rettungswache und einen Pflegedienst in Plön.

Nach der Vertragsunterzeichnung hatte Lars Winter die Anlieger zu einem Informationsgespräch eingeladen. Dabei ging es um die Verkehrssituation und die Obstbaumwiese, die auf dem Baugrund entstanden ist. „Ziel ist es, möglichst viele Bäume zu erhalten“, sagte Winter. Aber auch der Durchgangsverkehr solle verhindert werden. Das werde den Eltern der Kindergartenkinder rechtzeitig mitgeteilt.