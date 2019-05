Plön : Vertrag mit Ingo Eitelbach nicht verlängert

Der 53-jährige Vorstand der Stadtwerke Plön AöR verlässt das Unternehmen nach 13 erfolgreichen Jahren im April 2020.

von Michael Kuhr

24. Mai 2019, 16:20 Uhr

Plön | Die Stadtwerke Plön suchen einen neuen Vorstand. Amtsinhaber Ingo Eiteilbach soll das Unternehmen Ende April 2020 verlassen. Darüber hinaus soll der bestehende Zeitvertrag mit dem 53-jährigen Betriebswirt aus Lübeck nicht verlängert werden, erfuhr der OHA jetzt aus gut informierten Kreisen. Die aktuell 36 Mitarbeiter im Klärwerk und Bauhof sind von dem bevorstehenden Abschied von Eitelbach persönlich betroffen und haben das auch schriftlich ausgedrückt – offenbar ohne Erfolg.

Die Entscheidung soll Ingo Eitelbach bereits bei einer Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtwerke Plön Ende Februar mitgeteilt worden sein. Das Gremium soll die Entscheidung mit großer Mehrheit getroffen haben. Auch nach der Sitzung geführte Gespräche mit dem Vorsitzenden des Gremiums, Ratsherr Gerd Weber (Grüne) und Plöns Bürgermeister Lars Winter sollen zu keinem anderen Ergebnis geführt haben. Eitelbach wird die Stadtwerke Plön spätestens Ende April 2020 verlassen.

„Ich bin enttäuscht“, sagte der 53-Jährige gestern kurz und knapp dem OHA. Er habe nicht damit gerechnet, dass sein Vertrag nach den zurückliegenden so erfolgreichen Jahren nicht verlängert werde. Aber: Wo sich Türen schlössen, würden sich andere Türen öffnen, ist der gelernte Industriekaufmann und studierte Betriebswirt sicher und optimistisch.

Ingo Eitelbach kam 2007 als Leiter der Stadtpflege mit Bauhof und Klärwerk nach Plön. Schon ein Jahr später wurden die Stadtwerke als Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) und die Versorgungs GmbH zusammen mit den Stadtwerken Eutin gegründet. Es zählten rund 40 Mitarbeiter zu den Unternehmen. Eitelbach wurde Vorstand der AöR und Geschäftsführer der Versorgungs GmbH. „Die Gründung dieser Unternehmen war ein Meilenstein meines Wirkens in Plön“, blickt Eitelbach zurück.

2010 wurde die Bestellung Eitelbachs als Vorstand der Stadtwerke AöR auf fünf Jahre erneuert. Schon 2012 stand das Vertragswerk auf dem Prüfstand und es wurde ein außertariflicher Vertrag auf weitere fünf Jahre geschlossen. Der turnusgemäß 2017 auslaufende Vertrag wurde dann erst einmal um drei weitere Jahre bis April 2020 verlängert – und dann soll er auch enden.

Der dreifache Familienvater Ingo Eitelbach stammt aus Hagen (Westfalen) und weist über 20 Jahre Berufserfahrung in der Energie- und Entsorgungswirtschaft auf – unter anderem als Controller in Bad Oldesloe , den Vereinigten Stadtwerken Oldesloe, Mölln und Ratzeburg sowie der Stadtentwässerung Lauenburg.

Das städtische Vermögen Plöns hat sich in seiner Zeit nach seinen eigenen Worten um knapp 3,7 Millionen Euro erhöht. „Aktuell steht hier der Anschluss Plöns an Glasfasernetz bevor“, sagte Eitelbach im OHA-Gespräch – eine wichtige Aufgabe, die er sich auf jeden Fall bis zu seinem Ausscheiden stellen werde. Aber auch eine gemeinsame Regionalkläranlage zwischen Plön und Preetz sieht Eitelbach als zukunftssichere Organisation der Abwasserreinigung. Gern hätte er auch das Geschäftsfeld der Abwasserentsorgung durch die Übernahme weiterer Netze ausbauen und an einer betriebswirtschaftlichen Optimierung aller Geschäftsbereiche arbeiten wollen.

Gerd Weber, der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Stadtwerke Plön, und auch Plöns Bürgermeister Lars Winter wollten sich nicht zu der Personalie Eitelbach äußern. Die Entscheidung sei im Verwaltungsrat getroffen worden. Jetzt werde ein neuer Leiter der Plöner Stadtwerke gesucht.