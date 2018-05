Vertrag mit Danilo Blank verlängert

von Harald Klipp

04. Mai 2018, 22:55 Uhr

Beim Verbandsligisten TSV Plön laufen die Planungen für die Fußballsaison 2018/19 auf vollen Touren. Die wichtigste Personalie dürfte dabei die Vertragsverlängerung von Trainer Danilo Blank sein. Er hat in seiner ersten Saison in Plön früh seine Handschrift im Spiel der Ligamannschaft hinterlassen.

Der weitere Trainerstab mit Bruno Brillert (Co-Trainer), Sigmund Saborosch (Fitness-Trainer), Julian Marxen (Torwarttrainer) und die Physiotherapeuten Saskia Plagmann und Dietmar Paul werden ebenfalls mit dem TSV Plön in die neue Saison gehen. „Leider wird Gerd Schimming sein Tätigkeit als Co-Trainer aus familiären und beruflichen Gründen beenden“, erklärte Meinzer. Auch Sohn Christoph Schimming wird den TSV Plön nach zwei Jahren in der Ligamannschaft verlassen. Nach seinem Gastspiel in der A-Jugend des Hamburger SV etablierte sich Schimming schnell im Seniorenbereich und avancierte bereits in seiner ersten Saison zu einem Leistungsträger in der Plöner Offensive. Der schnelle Offensivspieler will den Schritt in die Oberliga Schleswig-Holstein wagen. Einen neuen Verein nannte er jedoch noch nicht. „Unser Bestreben ist es, den Kader ansonsten zusammenzuhalten“, erklärte Christoph Meinzer. Als Neuzugänge meldet der TSV Plön bereits Jan Krause vom Preetzer TSV und Thore Schöning vom SC Kaköhl.