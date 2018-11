Verteidiger „sprengt“ Verhandlung

Es war nicht eindeutig klar: Stand die Hanfplantage im Preetzer Wohngebiet vor dem Aufbau oder sollte sie zurückgebaut werden?

von Michael Kuhr

21. November 2018, 13:17 Uhr

Was Bewohner und Nachbarn eines Mehrfamilienhauses im Ragniter Ring in Preetz im Oktober 2016 beobachteten, war durchaus nicht unüblich: Junge Männer beluden einen Miet-Lkw mit Umzugskartons – dem ersten Anschein nach ein Umzug in Selbsthilfe. Dass aber offensichtlich die selben Kartons wieder ins Haus zurückgebracht wurden, machte sie stutzig. Wenig später entdeckten Polizeibeamte Hanfpflanzen als Ladegut im Lkw.

Angeklagt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz mussten sich vier Männer aus Preetz und Kiel im Alter zwischen 27 und 29 Jahren vor dem Plöner Schöffengericht verantworten. Bei ihrem Eintreffen vor Ort hatten die Polizeibeamten festgestellt, dass der Lkw zum Teil mit Hanfpflanzen beladen war. Die Pflanzen waren mit Folien überzogen.

Auf der Ladefläche trafen die Beamten auf einen der Angeklagten, drei weitere erschienen nach und nach mit den Kartons – sie hatten offensichtlich das Eintreffen der Polizei nicht mitbekommen. Eine fünfte Person spürten die Beamten in der Wohnung auf, die Eigentum des Hauptangeklagten ist. Insgesamt stellte die Polizei 170 Pflanzen sicher. Die Festgenommenen äußerten sich nicht zum Sachverhalt.

Was die Beamten in der Wohnung feststellten, sprach eindeutig für eine illegale Hanfanzucht. Zwei Faltgewächshäuser im Wohnzimmer mit Filter-, Beleuchtungs- und Belüftungsanlage, im Kinderzimmer ein aus Folien gefertigtes Bassin mit Schlauchverbindung zum Badezimmer für die Wässerung der Pflanzen und eine in das Terrassenfenster eingebaute Rohrleitung der Lüftungsanlage ließen daran auch keinen Zweifel aufkommen. Daneben Behälter mit Dünger und Blumenerde; im Pkw des Wohnungseigentümers eine schriftliche Einweisung in die „Kunst“ einer erfolgreichen Hanfanzucht, komplettierten die Beweislage.

Wie bei der Polizei verweigerten die Angeklagten auch in der Verhandlung vor dem Schöffengericht die Aussage zur Sache. Lediglich der Verteidiger des Hauptangeklagten gab für seinen Mandanten eine kurze Stellungnahme ab. Sein Mandant gäbe zu, in seiner Wohnung Hanf angebaut und die dafür nötige Technik installiert zu haben. Neu für das Gericht war die Aussage, dass der Abtransport der Pflanzen aber lediglich zu deren Vernichtung gedient habe. Alles andere habe auch die Polizei so ermittelt.

Zwei der anderen Angeklagten, so die weitere Aussage vor Gericht, hätten lediglich aus Gefallen zu seinem Mandanten diesen beim Transport zum Vernichtungsplatz helfen wollen. Der dritte Angeklagte habe sich nur zufällig in der Wohnung seines Mandanten aufgehalten, weil er einen Schlafplatz für die Nacht gesucht habe, so der Verteidiger weiter.

Die Verhandlung endete unmittelbar vor dem Schluss-Plädoyer des Staatsanwaltes mit einem Befangenheitsantrag des Verteidigers des Hauptangeklagten gegen den Gerichtsvorsitzenden. Der Anwalt monierte, dass der Vorsitzende den Inhalt eines Gutachtens kenne, dessen Verlesung in der Verhandlung durch den Einspruch seines Mandanten habe verhindert werden können. Er habe, so der Anwalt weiter, die Befürchtung, dass dadurch die gesetzlich geforderte „Überparteilichkeit“ des Gerichts gefährdet sei.

Der Hauptangeklagte hatte sich wegen psychischer Probleme zum tatrelevanten Zeitraum selbst in ein psychiatrisches Krankenhaus einweisen lassen. Bis zur Entscheidung über den Antrag wurde die Verhandlung ausgesetzt.