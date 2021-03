Seine Schwägerin erzählt : Verstorbener „Jesus“ aus Braak war ein Sonderling

Überwältigendes Echo auf den Tod von Michael „Jesus“ Reinhold aus Braak.

Braak | Die Nachricht vom Tod Michael „Jesus“ Reinholds hat viele Menschen in der Region getroffen und tief berührt. Die Menschen kannten ihn irgendwie alle, haben ihn aber auch meist stillschweigend und vielleicht auch kopfschüttelnd an sich vorbei ziehen lassen. Die berührenden Reaktionen zeigen, dass „Jesus“, der als Einsiedler und Messi in seinem zerfetzte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.