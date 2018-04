Verschollenes Gemälde vom Plöner See

Bosauer Historiker bittet um Mithilfe bei der Spurensuche / Bild soll einst in der Marineunteroffiziersschule gehangen haben

von Alexander Steenbeck

09. April 2018, 13:16 Uhr

Er ist auf der Jagd nach einem Gemälde. Bisher hat er nur ein Foto davon entdecken können. Das Bild zeigt den Plöner See mit dem Schloss im Hintergrund. Dr. Johannes Spallek (Foto) hat bereits eine heiße Spur. Diese führt zur Marineunteroffiziersschule (MUS) in Plön. Für die heutige Bundeswehreinrichtung wurde das Bild einst gemalt.

Doch die Spur zur MUS endete in einer Sackgasse. „Meine Anfrage bei der MUS wurde negativ beantwortet. Dort gibt es heute leider keine Kenntnis mehr über das Bild oder dessen Verbleib“, sagte Spallek, der von 1980 bis 2010 Kreiskulturreferent und Kreisarchivleiter des Kreises Stormarn war.

Deshalb wendet sich der Bosauer nun an die OHA-Leser mit meiner Bitte um Mithilfe bei der Spurensuche nach dem verschollenen Gemälde.

Für einen Aufsatz im Stormarner Jahrbuch „Kunst im Kreis Stormarn – ein Rückblick auf die Letzten 150 Jahre“ recherchiert Spallek anlässlich des Kreisjubiläums momentan zur Malerin Else Wex-Cleemann (geboren 1890 Ciudad Bolivar, gestorben 1978 Bad Oldesloe). Dabei ist er im Stadtarchiv Lübeck auf ein Schwarz-Weiß-Foto des Ölgemäldes gestoßen.

Konkret zeigt das wie ein Panorama wirkende Bild die Topographie des Plöner Sees – etwa von Ruhleben von einem erhöhten Standpunkt gesehen als Sommerlandschaft. Der Blick richtet sich von einer bewegt schwingenden Uferzone über den See mit der Insel Ohlsborg in Richtung auf die Stadt Plön. Den Horizont bestimmen die Silhouetten des Schlosses und der Kirche von Plön. Ein weiter, leicht bewölkter Himmel nimmt die obere Bildfläche ein. Menschen oder Tiere oder Boote, etwa als Staffage, sind nicht abgebildet. Insgesamt charakterisiere eine eher friedfertige und ursprüngliche, fast romantisch anmutende Atmosphäre das Gemälde, so Spallek.

„Die ganze abgebildete Topografie des Bildes und das Motiv selbst sprechen eindeutig dafür, dass das Gemälde höchst wahrscheinlich als Auftrag für die MUS entstanden ist“, sagte Spallek. Damit ergeben sich einige Fragen: Wo mag das Gemälde an welcher Stelle in welchem Raum dort gehangen haben? Hat jemand noch davon Kenntnis? Gibt es Unterlagen oder Archivalien, die weiter Auskünfte über den Erwerb beispielsweise geben könnten? Gibt es eventuell Fotos von Innenräumen, denkbar zum Beispiel vom Kasino oder von Schulungsräumen, auf denen das Gemälde zu sehen ist?

Wer Auskünfte hierzu geben kann, kann Spallek unter Tel. 04527/9737386 erreichen.