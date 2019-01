Malente : Verschönerungsverein Kreuzfeld feiert Jubiläum

Der Malenter Blumenkorso und die Idee für eine Hundewiese waren Themen der Hauptversammlung.

von Bernd Schröder

29. Januar 2019, 15:26 Uhr

Den Dorfkrug, in dem die Gründungsversammlung stattfand, gibt es nicht mehr. Doch der Verschönerungsverein Kreuzfeld erfreut sich im 40. Jahr seines Bestehens bester Gesundheit. „Wir haben keine Existenzängste“, freute sich die Vorsitzende Kirstin Schumacher bei der Jahresversammlung des Vereins im Dorfgemeinschaftshaus. Positives Zeichen dafür war ein Eintritt noch am selben Abend, womit die Zahl der Mitglieder auf 55 stieg. Bei Gründung am 10. April 2010 seien es 23 Mitglieder gewesen, sagte die Vorsitzende.

Das Jubiläumsjahr will der Verein mit einer Teilnahme am Blumenkorso des Schützenvereins am ersten Sonnabend im August krönen. Für diesen Vorschlag des Vorstands sprach sich die Mehrheit aus.

Nur „verhaltene Begeisterung“ registrierte die Vorsitzende für die Idee des Vorstands, eine ungenutzten Wiese am Haferkamp zu nutzen, um dort einen Hundeplatz einzurichten. „Wir haben über 40 Hunde im Dorf“, erklärte Kristin Schumacher. Diese könnten sich dort austoben, ohne das die Gefahr bestehe, dass sie Wildtieren hinterherjagten. Die Pacht solle mit der Pflege der Wiese abgegolten werden. Der Haken an der Sache: Es müsste ein Zaun zu einem angrenzenden Biotop gezogen werden, und das wird teuer: Der Vorstand rechnet mit 10 000 Euro, womit die Vereinskasse dann fast leer wäre. Deshalb wäre wohl ein zusätzlicher Beitrag der Hundebesitzer erforderlich. Vor weiteren Entscheidungen soll der Vorstand nun erst einmal die Bereitschaft unter den Hundebesitzern erkunden.

Geld braucht der Verein für eine Erneuerung des Mobiliars im vereinseigenen Dorfgemeinschaftshaus. „Sie sitzen noch auf der Erstausrüstung“, erklärte Wilfred Knop, der das Amt des Kassenwarts von Beginn an ausübt. Gebaut wurde das Haus 1989. Weitere Mittel müssten für das Pflegefahrzeug, eine Verbesserung der Lichttechnik im Gemeinschaftshaus und für dessen Instandhaltung eingeplant werden.

Beim Tagesordnungspunkt Wahlen war die Position des Schriftführers neu zu besetzen. Einstimmig beschlossen die Mitglieder die Wiederwahl von Günter Vortkamp.

Aus Anlass des 40-jährigen Bestehens ehrte Kirstin Schumacher eine beachtliche Zahl von Gründungsmitgliedern. Dazu gehörten Günther Jäger, Hans-Georg Fischer, Horst Sörensen, Dr. Dudrun und Dagobert Wagner, Wilfred Knop und Silvia Kohn. Eine Urkunde nahm auch Frank Neuber, Betriebsleiter der in Kreuzfeld ansässigen Firma Julius Koch, entgegen. Das Unternehmen gehörte ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern. Nicht anwesend waren Erika Jäger, Edgar Kohn, Thorsten Warnecke und Alex Jensen.

Eine weitere Ehrung betraf die Mitglieder des Dorfvorstands, die Ende des Jahres aus dem Amt geschieden waren. Zu ihnen gehörten Hans-Jürgen Rüder, Andree Bendrich, Kirstin Schumacher und Wilfred Knop. Er war 37 Jahre Dorfvorsteher und dürfte damit in Ostholstein an der Spitze stehen.