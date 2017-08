Verschnaufpause für Fußgängerzone: Rosengarten soll vorgezogen werden

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Wie soll der Marktplatz künftig gestaltet werden? Wo sollen die Marktbeschicker ihre Stromversorgung herbekommen, wie der Platz für künftige Feste hergerichtet werden? Zu viele Fragen sind noch zu klären, bevor die Ziele klar sind und die Ausschreibung für die Baumaßnahme rausgeschickt werden kann. Die Maßnahme, so der Tenor aus dem Rathaus, soll in 2018 in Ruhe vorbereitet werden können. Um aber im Fluss zu bleiben, kann die Straße Am Rosengarten mit der Sanierung vorgezogen werden. Bürgermeister Carsten behnk sagt dazu auf Nachfrage: Wir haben uns gründlich abgestimmt mit den Stadtwerken und Städtischen Betrieben und auch aus den Erfahrungen der laufenden Stadtsanierung gelernt. Für die verschiedenen Gewerke wäre das Vorziehen des Rosengartens günstiger.“ Der Marktplatz benötige wegen eines größeren Abstimmungsbedarfes einfach mehr Vorlaufzeit. Ziel sei es, die Ausschreibung im vierten Quartal 2018 auf den Markt bringen zu können, heißt es in einer Verwaltungsvorlage.

Die Frage, wie die Straße Am Rosengarten künftig aussehen soll, wird im nächsten Stadtentwicklungsausschuss diskutiert. Laut Verwaltungsvorlage soll eine Platzsituation um den „Dumm Hans“ geschaffen werden. Zudem ist als wesentliches Gestaltungselement der höhengleiche Ausbau auf gesamter Breite des Straßenkörpers vorgesehen, um die Aufenthaltsqualität zu stärken und dementsprechend die Funktion einer Durchfahrtsstraße herauszunehmen, heißt es in der Vorlage. Mit Natursteinpflaster soll der Straßenverlauf vom Rosengarten in die Königstraße übergehen, die Verbindung zur Schloßstraße optisch durch Klinker unterbrochen werden. Außerdem soll die Fahrbahnbreite mit 3,75 Meter deutlich eingeschränkt werden.

Laut der mittlerweile veralteten Zahlen vom Januar 2015 soll die Umgestaltung der Straße am Rosengarten rund 884 000 Euro kosten, das Stück Schloßstraße bis etwa Ostholsteiner Anzeiger ist im veröffentlichten Plan mit rund 172 000 Euro beziffert.

von Constanze Emde

erstellt am 30.Aug.2017 | 00:24 Uhr