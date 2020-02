von Michael Kuhr

11. Februar 2020, 13:46 Uhr

Plön | Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Kunstkurses von Klaus Käselau an der VHS Plön wird am Samstag, 15. Februar, um 11 Uhr eine Jubiläumsausstellung in den VHS-Räumen eröffnet. Sie steht unter dem Motto „Verschiedene Wirklichkeiten“. Klaus Käselau war von 1967 bis 1997 Kunsterzieher am Plöner Gymnasium. 2008 erhielt er in Anerkennung seiner Leistungen auf dem Gebiet der Malerei den Kulturpreis des Kreises Plön.