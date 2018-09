Versammlung der Kirchengemeinde

von Michael Kuhr

20. September 2018, 15:36 Uhr

Die Kirchengemeinde Sarau lädt am Sonntag, 23. September, zur Gemeindeversammlung ein. Dieser Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Sarauer Kirche. In diesem Gottesdienst werden die neuen Vorkonfirmanden begrüßt und der Gemeinde vorgestellt. Alle Gemeindeglieder, besonders die Eltern und Verwandten dieser Jugendlichen, sind eingeladen. Die Gemeindeversammlung beginnt gegen 11.15 Uhr in den Räumen des Gemeindezentrums. Im Mittelpunkt steht ein Bericht aus dem Kirchengemeinderat mit Aussprache.