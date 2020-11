Lensahn : Verrauchter Keller ruft Feuerwehr auf den Plan

Tochter mit ihrer bettlägerigen Mutter, die im Rollstuhl sitzt, bemerkt den stark verrauchten Keller und alarmiert die Feuerwehr.

03. November 2020, 09:52 Uhr

Lensahn | Schrecksekunde für die Bewohner am Dienstagmorgen in einem Einfamilienhaus in Lensahn. Aus ungeklärter Ursache kam es zu einer starken Verrauchung im Keller. Eine Frau mit ihrer bettlägerigen Mutter, die im Rollstuhl sitzt, konnten sich selbst aus dem Haus retten. Beide blieben unverletzt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr betraten unter Atemschutz den Keller. „Als der Atemschutztrupp das Gebäude betrat, konnten sie eine starke Verqualmung im Keller feststellen“, erklärt Einsatzleiter Hartmut Junge von der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte suchten den kompletten Kellerbereich ab, konnten aber die endgültige Ursache der Rauchentwicklung nicht abschließend finden. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr belüftet und die beiden Frauen konnte nach einer Sichtung durch den Notarzt im Haus bleiben.

Die Feuerwehr war mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort. Auch zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei wurden zum Einsatzort alarmiert.