Vernissage zum Thema „Genug“

von Michael Kuhr

23. Oktober 2018, 15:37 Uhr

Eine Ausstellung zum Thema „Genug“ bildet den Auftakt einer Veranstaltungsreihe der Kirchengemeinde Plön unter dem Motto „Gerechtigkeit“. Start ist am Freitag, 26. Oktober, ab 19 Uhr in der Nikolaikirche mit der Eröffnung der interaktiven Ausstellung „ökologischer Fußabdruck“. Dort können die Besucher spielerisch ihren eigenen Ressourcenverbrauch ermitteln und vergleichen. In Deutschland werden die Ressourcen dreifach übernutzt.