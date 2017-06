Timmdorf bei Malente : Vermisster Kanufahrer tot aus Dieksee geborgen

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrea Nagel, Malente 1 von 1

Die schlimmste Befürchtung wurde zur Gewissheit: Der seit Sonntag auf dem Dieksee bei Timmdorf (Gemeinde Malente) vermisste Kanufahrer ist tot. Nach Angaben der Polizei wurde die Leiche eines 20-Jährigen geborgen. Es handelt sich um einen Studenten aus Göttingen, der mit sechs weiteren Mitgliedern einer Bonner Burschenschaft zum Pfingsturlaub in Timmdorf weilte.

Polizeitaucher bargen die Leiche gestern aus dem See, nachdem der leblose Körper bereits am Dienstag von einem Sonarboot der Polizei auf dem Grund geortet worden war. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung der Todesursache eine Obduktion angeordnet. Der 20-jährige saß mit zwei weiteren Komilitonen in einem Kanu, das Sonntag kurz nach 21 Uhr zwischen Langenwarder und der Halbinsel Seekoppel kenterte. Keiner trug eine Schwimweste. Einem Insassen gelang es, ans Ufer zu schwimmen, ein zweiter wurde von Anwohner gerettet, die mit einem Ruderboot zu Hilfe eilten. Der Ertrunkene hatte sich zunächst an das gekenterte Kanu geklammert und war plötzlich untergegangen.

Der Vorfall hatte eine umfangreiche Suchaktion mit Kräften von Polizei, vier Feuerwehren, Tauchern der Johanniter Unfallhilfe und auch eines Marinehubschraubers ausgelöst, die am Sonntagabend als auch am Pfingsmontag zunächst ergebnislos geblieben war.

von Achim Krauskopf

erstellt am 07.Jun.2017 | 16:49 Uhr