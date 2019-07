Zwei Erfolgsmeldung : Vermisster gefunden - Stühle sind zurück

Ein Vermisstenfall von Neustadt ist abgeschlossen, die Eigentümer von zwei gestohlenen Stühlen sind gefunden.

von Achim Krauskopf

18. Juli 2019, 09:48 Uhr

Neustadt/Timmendorfer Strand | Zwei Erfolgsmeldungen hat die Polizei heute morgen (18. Juli) veröffentlicht: Eine vermisste Person ist wieder da und zwei Stühle sind an ihren Bestimmungsort zurück gekehrt.

Am Mittwoch (17. Juli) hatte die Polizei um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten 40-jährigen Mann aus Neustadt gebeten. Er wurde am Abend aufgrund eines Hinweises in Lübeck gefunden und von Beamten des 2. Polizeireviers zurück nach Neustadt gebracht.

In Timmendorfer Strand waren kürzlich zwei Stühle sichergestellt worden, die offensichtlich gestohlen worden waren. Sie gehörten jeweils zur Außengastronomie von zwei Lokalen und wurden zurück gegeben.

