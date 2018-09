Kasseedorf : Verkehrssicherheit im Fokus

Die Entschärfung von Gefahrenstellen war Thema im Bauausschuss der Gemeinde Kasseedorf .

von shz.de

13. September 2018, 17:43 Uhr

Gleich mit drei Anträgen der CDU hatte sich der Bauausschuss der Gemeinde Kasseedorf auf seiner ersten Sitzung nach der Kommunalwahl zu beschäftigen. Alle betrafen mögliche Gefahrenstellen im Straßenverkehr.

Ausweichbuchten und die Reduzierung der Geschwindigkeit auf Tempo 30 in der Sagauer Straße reichen nach Ansicht der CDU zur Erhöhung der Verkehrssichheit nicht aus. Sie fordert die deutliche Kennzeichnung der Ausweichbuchten und zusätzlich Pflanzkübel oder Straßenbäume. Nur so sei laut Antrag eine Bewusstseinsänderung der Verkehrsteilnehmer herbeizuführen. Am Ende wurde einstimmig beschlossen an beiden Enden der Sagauer Straße mit Schrifttafeln auf die Nutzung der Ausweichbuchten hinzuweisen. Zur weiteren Sensibilisierung der Fahrzeugführer wird die Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige erwogen. Sie erinnert durch Farbwechsel und Blinken an die Einhaltung der geltenden Grenzen. Sie könnte dann auch im Marius-Böger-Weg zwischen Asphaltmischwerk und der Landesstraße 57 zu Einsatz kommen. Dort hatte die CDU unter anderem auf Grund des anhaltend schlechten Zustandes der Banketten eine Ausweitung der im Kurvenbereich geltenden Beschränkung auf Tempo 30 beantragt. Tiefe Löcher machten es Radfahrern bei dem starken Schwerlastverkehr nicht möglich auf die Bankette auszuweichen ohne Schaden zu nehmen, lautete die Begründung des CDU-Antrages. Die Bürgermeisterin wird nun den Betreiber des Mischwerkes auf seine vertraglich zugesicherte Instandhaltung der Banketten hinweisen und deren Umsetzung einfordern. Wenig Aussicht auf Erfolg dürfte laut Einschätzung der Bürgermeisterin Regina Voß (SPD) der Antrag auf Verlängerung des östlichen Fußweges an der Eutiner Straße über das Ortschild hinaus bis zum Naturerlebnisraum haben. Angesichts des Neubaus eines Wohnhauses auf dem Stück entlang der Landesstraße sah die CDU hier Handlungsbedarf. Die Wegführung unmittelbar an der Landesstraße und ein bestehender Knick ließen Voß an den Möglichkeiten zweifeln. Einstimmig erging jedoch ein Prüfauftrag an die Verwaltung.

Ebenfalls Thema im Ausschuss war die Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes „Bungsberg mit Vorland“ auf Teilen des Gemeindegebietes. Zusammen mit der Gemeinde Schönwalde erhielt man nun Aufschub zur Abgabe einer Stellungnahme bis Ende Oktober, die ursprünglich einen Monat zuvor vorliegen sollte. Kasseedorf spricht sich generell nicht gegen das Vorhaben des Kreises aus, wird aber in einer Arbeitsgruppe mögliche Änderungen diskutieren. Im Ziel sollen die Grenzen um die ausgenommene Ortschaft Kasseedorf ausgeweitet werden, um sich die Chancen auf ergänzende Bebauung oder gar Neubaugebiete zu erhalten.

Nichtöffentlich stand erneut die Instandsetzung der Straße Bergfeld-Sendorf zur Diskussion. Sowohl die Verwaltung im Amt Ostholstein-Mitte als auch das beauftragte Ingenieurbüro lehnen die Gewährleistung für das im Bauprogramm beschlossene Verfahren zur Reparatur der Straße ab. Gegen die Stimmen der CDU im Ausschuss beschloss die SPD eine entsprechende Freihalteerklärung, womit ein späterer Regress gegenüber dem Planungsbüro ausgeschlossen ist.