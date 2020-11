Timmendorfer Strand : Verkehrsschild beschädigt und weitergefahren

Betrunkener 24-Jähriger flüchtete – eine Zeugin informierte jedoch die Polizei.

von Alexander Steenbeck

13. November 2020, 13:43 Uhr

Timmendorfer Strand | Ein 24-Jähriger hat am Donnerstag mit seinem Skoda gegen 21.50 Uhr im Schwedenweg ein mobiles Verkehrszeichen überfahren. Doch damit nicht genug: Er beschädigte auch eine Hecke und flüchtete ohne anzuhalten.

Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die stellte anhand des Autokennzeichens aus Nordrhein-Westfalen den Halter fest. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten zu einer Adresse in Bad Schwartau. Dort wurde der mutmaßliche 24-jährige Fahrer angetroffen. Er war betrunken – ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,83 Promille. „Zudem besteht der Verdacht, dass er während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand“, so ein Polizeisprecher. Dieses hatte eine Blutprobenentnahme in dreifacher Menge für die anstehenden Untersuchungen zur Folge.