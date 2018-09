Tritte und Schläge : Verkehrskontrolle in Preetz: Fahrerin verletzt Polizeibeamten

Ein Autofahrer meldete den Wagen der 42-Jährigen wegen der auffälligen Fahrweise. Sie war offenbar betrunken unterwegs.

von Gerrit Hencke

18. September 2018, 11:00 Uhr

Preetz/Plön | Eine 42 Jahre alte Autofahrerin hat sich am Freitagabend gegen 20 Uhr bei Preetz massiv gegen eine Kontrolle der Polizei gewehrt und am Ende einen Polizeibeamten verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein Zeuge meldete der Polizei die Fahrerin, die wegen ihres auffälligen Fahrverhaltens auf der B76 in Richtung Eutin unterwegs war. Der Citroen konnte letztlich in Höhe Trenter Berg von der Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Die 42-Jährige verweigerte jegliche Mithilfe und Herausgabe der notwendigen Papiere.

Da die Beamten deutlichen Alkoholgerucht wahrnahmen, sollte die Fahrzeugführerin zwecks Blutprobenentnahme mit auf das Polizeirevier Plön genommen werden. Sowohl dieser Maßnahme als auch der Blutprobe widersetzte sich die Frau mit Tritten und Schlägen. Dadurch wurde ein Polizeibeamter leicht am Arm verletzt, ist aber weiterhin dienstfähig.

Der 42-Jährigen wurde letztlich dann die Blutprobe entnommen und es wurde eine entsprechende Strafanzeige wegen Verdacht der Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

